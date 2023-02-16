Deprem, polis telsizinde

KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan binalarla ilgili polis telsizinden yapılan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdi. Telsizde, 'AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda', 'Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var' şeklinde anonslar yer aldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, depremin ardından yıkılan binalarla ilgili polis merkezi ile yaptıkları telsiz anonslarının ses kayıtları, felaketin boyutunu yansıttı. Polis memurlarıyla emniyet müdürlüğü polis merkezi arasında geçen anonslar şöyle: Polis merkezi: Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam. Polis memuru: Efendim Gazi Paşa Mahallesi'ndeki bina çöktü. Polis memuru: Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor. Polis merkezi: Tamam, istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim. Polis memuru: Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü.

Polis memuru: Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda. Polis memuru: Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim. Polis memuru: Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var. Polis merkezi: Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen. Polis memuru: Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam. Polis memuru: Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda. Polis merkezi: İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor. Polis memuru: Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz. Polis ekibi: Tamam, efendim çıkardık yaralıyı. Polis memuru: Merkez, Malik Ejder Caddesi'nde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim. Polis merkezi: Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam. Polis ekibi: Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim.