Denizli Protokolü Bayramlaştı

Denizli protokolü, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Delikliçınar Yeni Camisinde kılınan namazın ardından cami avlusunda bayramlaşma düzenlendi.

Bayramlaşmaya Vali Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.

Vali Coşkun ve beraberindekiler camiden çıkan vatandaşlar ile bayramlaştı. Vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vali Coşkun daha sonra Denizli Devlet Hastanesi, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.