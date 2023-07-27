Denizli'nin Çameli ilçesinde görev yapan Kaymakam Eroğlu, Eskişehir'e atandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde yaklaşık 11 ay oyunca görev yapan Kaymakam Kübra Eroğlu, özverili çalışmasının ardından, Eskişehir ili Beylikova Kaymakamlığı'na atandı.

Denizli'nin Çameli ilçesine 27 Ağustos 2022 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Kübra Eroğlu, yaklaşık 11 ay boyunca görev yaptı. Eskişehir ili Beylikova ilçesine atanan Kaymakam Eroğlu, ilçe halkı, esnaflar ve kurumlarla vedalaştı. İlçe protokolü, Eroğlu'na veda yemeği düzenledi. Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Eroğlu, "Çamelili hemşehrilerim, 27 Ağustos 2022 tarihinde başladığım yaklaşık 11 aydır keyif ve özveri ile sürdürmüş olduğum Çameli Kaymakamlık görevimden Eskişehir ili Beylikova Kaymakamlığına atanmış bulunmaktayım. Görev yaptığım 1 yıl zarfında büyük destek ve katkıları için başta Valimiz Ali Fuat Atik'e, mesai arkadaşlarıma, belediye başkanımıza, muhtarlarımıza, siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Tüm kurumlarımızla birlikte hakkaniyetle, ihtiyaç sahibini önceleyerek, vatandaşların lehine ve etkin şekilde gerçekleştirmeye kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde çalıştığımız ilçemiz kamu verdiğiniz destek, gösterdiğiniz anlayış ve teveccühten dolayı her birinize saygılarımı sunuyor sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - DENİZLİ