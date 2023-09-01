Denizli'nin Çal ilçesinde üzüme alternatif olarak soğan üretimi yapıldı

- Soğan çiftçinin yeni umudu oldu

3 dönüm alanda susuz yetişen soğanda 6 ton hasat hedefleniyor

DENİZLİ - Yetiştirdiği üzümle ünlü olan Denizli'nin Çal ilçesinde susuz soğan üretimi yapıldı. Üzüme alternatif değer olması planlanan soğanda 6 tona yakın hasat bekleniyor.

Üzümüyle meşhur Denizli'nin Çal ilçesinde, aşırı yağmur yağışı nedeniyle üzümlerde "Mildiyö" hastalığı çoğaldı. Yüzde 80 oranla zarar gören üzüm sonrasında üretici alternatif üretime geçti. Bu çerçevede. Hancalar Mahallesi'nde çiftçi Yüksel Çırak, 3 dönümlük kıraç tarlaya soğan dikti.

Susuz yetişen soğanda hasada da başlayan çiftçi Çırak, 3 dönümlük alandan yaklaşık 6 ton soğan hasadı yapmayı planladıklarını söyledi. Bu güne kadar küçük alanlarda kendi ihtiyaçları kadar soğan ürettiklerini ancak bağlarda görülen 'Mildiyö' hastalığı nedeniyle alternatif ürün olarak daha geniş alanlarda soğan üretimine başladıklarını anlatan Çırak, "Sezon sonu itibariyle soğanları hasat etmeye başladık. Bu bizim sulanmayan, kıraç soğanımız. Yemeklerde özellikle tadı, lezzeti veren en büyük unsurlardan bir tanesi. Bu sene mahsullerimizdeki özellikle bağlarımızdaki mildiyö hastalığından dolayı ürün alamayacağımız, sezon başında belliydi. Bizde alternatif ürün olarak soğana yöneldik. Bunu birkaç aileye daha önerdik onlar da yaptılar. İnşallah gelecek dönemlerde aile sayımızı çoğaltırız. Hançalar'ı soğanın merkezi haline getiririz. Türkiye ekonomisine katkıda bulunur, topraklarımızı da değerlendirilmiş oluruz. Üç dönüm civarında bir soğan yaptık ve 6 ton civarında bir hasat bekliyoruz bu sene. İnşallah ekonomimize, kendimize ve ülke ekonomimize katkıda bulunur. Bizim topraklarımızdan ne olsa yetişiyor, onun için her şeyi denemeye çalıştık. Özellikle soğanı alternatif ürün olarak diktik. Bunun yanında yerli domates, bamya, kavun, karpuz ekimi yaparak topraklarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle bamya bizim vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Üretici olarak ve bunlarda da başarılı olduk bu sene soğanımızdan gerçekten güzel bir verim aldık fiyatımızda güzel. Soğan dikimiyle ilgili bütün ailelere de teşvik ediyorum, herkese tavsiye ediyorum bütün aileler denesin" dedi

Soğan, Çal topraklarını çok sevdi

Üzüm bağlarında ortaya çıkan hastalık nedeniyle alternatif olarak dikimi yapılan soğandan çok iyi sonuç alındığına dikkat çeken Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, susuz yetiştirilen soğanın Çal topraklarını çok sevdiğini söyledi. Soğanın ekim alanının özellikle Hançalar Mahallesi bölgesinde daha da artmasını beklediklerini ifade eden Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, "Çal ilçemiz verimli toprakları rakımı, konumu, toprak yapısıyla özel bir bölge. Bölgemizde pek çok ürün yetiştiriliyor. Bunların yanında bu sene bağlarda yaşadığımız büyük sıkıntıdan dolayı bir deneme üretimi şeklinde soğan diktik, bunda da çok güzel sonuç aldık. Soğandan dekarda iki ton civarında bir verim elde edildi. Tadı, kalitesi, aroması bütün ürünlerde olduğu gibi soğanımızda da çok farklı, memnunuz. Çiftimizin özellikle bağdan canının yandığı, ümitlerinin kaybolduğu, maddi olarak bütün büyük bir sıkıntıya düştüğü yılda soğandan alternatif olarak deneme yapan çiftçilerimiz iyi gelir elde edecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sadece denemeyle kalmaz devam eder. Susuz üretilen soğanla çiftçilerimiz için yeni bir ürün, yeni bir umut kapısı açılmış oldu" diye konuştu.