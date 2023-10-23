Denizli'de Yeniköy Kavşağı'nda Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle sabıkalı olarak adlandırılan Yeniköy Kavşağ'ında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesinde sık sık kazaların meydana geldiği Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Denizli istikametine doğru seyir halindeki Ramazan Er yönetimindeki 20 ADA 013 plakalı otomobil ile Acıpayam'dan Bademli Mahallesi'ne doğru seyir halindeki Mehmet Tekin idaresindeki 34 HY 0361 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol kenarına savurularak durabildi. Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada 20 AD 013 plakalı araçta bulunan Kezban Er olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mehmet T., Ayşe K., Melek K., Emirhan K. ve Salih K. itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kezban Er'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ