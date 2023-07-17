Denizli'de yapılan operasyonda 14 zehir taciri tutuklandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 14 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı. Operasyon sonucunda toplam 119 metamfetamin, 173 adet reçeteye tabii hap, 38 gram eroin, 2 gram esrar, 3 birim sentetik kannabinoid ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 14 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 119 metamfetamin, 173 adet reçeteye tabii hap, 38 gram eroin, 2 gram esrar, 3 birim sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ