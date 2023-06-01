Denizli'de Sağanak; Mazgallar Tıkandı, Cadde ve Sokaklar Suyla Doldu

Denizli'de akşam saatlerinde eksini gösteren sağanak nedeniyle mazgallar tıkandı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, suyla dolan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı ekipleri, suyla dolan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

DENİZLİ'de akşam saatlerinde eksini gösteren sağanak nedeniyle mazgallar tıkandı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, suyla dolan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Denizli kent merkezinde akşama doğru başlayan dolu, daha sonra yerini sağanağa bıraktı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle mazgallar tıkanınca cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı kazalar yaşandı. Cadde ve sokakların suyla dolması nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Araç sürücüleri suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, aşırı yağış nedeniyle rögarlar taştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı ekipleri, suyla dolan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Ekipler, tıkanan mazgalları açtıktan sonra suyla dolan yollar normale döndü. Trafik polisleri de yollarda önlem alarak trafiğin akışını sağladı. (DHA)