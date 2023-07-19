Denizli'de Otomobil Kaza Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

DENİZLİ'de kaldırıma çarpıp, 10 metre yükseklikten tekstil fabrikasının bahçesine düşen otomobilin sürücüsü Adem Uzuner (45) ile arkadaşı Fevzi Maden (45), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Buldan Şehir Kabristanı yakınlarında meydana geldi. Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki tarlalarına gitmek için kendisi gibi tekstil işçisi olan arkadaşı Fevzi Maden ile yola çıkan Adem Uzuner'in kullandığı 20 RK 609 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptı. Savrulan otomobil, 10 metre yükseklikten yol kenarındaki tekstil fabrikasının bahçesine uçtu. Otomobildeki Uzuner ile Maden, hayatını kaybetti. Cenazeler, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.