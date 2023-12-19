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Denizli'de Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

19 Aralık 2023 12:00 Güncelleme: 12:02 Abone Ol

Denizli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD uzmanları, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü personeline arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitimde enkaz alanı inceleme, göçük altında canlı arama yöntemleri, enkazdan yaralı çıkarma ve yüksek katlı binalardan tahliye gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.