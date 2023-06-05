Denizli'de Helikopterle Trafik Denetimi Yapıldı

DENİZLİ'de trafik ekipleri havadan jandarmanın helikopteriyle trafik denetimi yaptı. Havadan helikopterle yapılan denetimde kuralları ihlal eden sürücüler uygulama noktalarında ekiplere bildirildi. Denetimde kural ihlali yapan 15 sürücüye çeşitli miktarlarda para cezası kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik akışının yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yaptı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, Denizli-Aydın, Denizli-Manisa ve Denizli-Uşak karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğun izlenmesi amaçlandı.

Denetime Denizli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zeki Yalım, Jandarma Trafik Şube Müdürü Teğmen Seda Özkan, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Muharrem Koçer de katıldı. Havadan yapılan denetimde şerit ihlali, hatalı sollama, makas atma, yakın takip gibi kural ihlali yapan araçların sürücüleri karayolunda uygulama noktalarında jandarma ve trafik ekiplerine bildirildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 15 sürücüye çeşitli miktarlarda para cezaları kesildi.(DHA)