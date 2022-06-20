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Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'la ilgili soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.

Operasyonda şüpheli C.D. yakalandı.

Zanlının adresindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Denizli Güncel Haberler

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