Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi yakalandı
AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'la ilgili soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.
Operasyonda şüpheli C.D. yakalandı.
Zanlının adresindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel