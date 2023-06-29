Denizli'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Boğazdere Mahallesi'nde müstakil evin içindeki ocakta yemek yapıldığı sırada yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yayılarak eve sıçradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iki saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel