Denizli'de çıkan orman yangınında yabani hayvanlar telef oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu ve çok sayıda yabani hayvan telef oldu. Yangına müdahale eden ekiplerin hızlı ve titiz çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Denizli'de çıkan orman yangınında oluşan hasar, gün doğumuyla gözler önüne çıktı. Anızdan çıktığı iddia edilen ve yaklaşık 20 hektar alanın kül olduğu yangında çok sayıda yabani hayvan telef oldu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Armutlu Mahallesi Belen mevkiinde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 200 personel, 3 uçak, 4 helikopter, 20 arazözün yanı sora Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Belediyesi ve Burdur Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve titiz müdahalesiyle yangın 3 saat içerisinde kontrol altına alınırken 20 hektar alanın da kül oldu. Yangın bölgesinde oluşabilecek aksaklıklara karşı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce soğutma çalışmaları da hız kesmeden devam ettiği ve 2 gün boyunca da süreceği öğrenildi.

Yangının hasarı gün doğumuyla belli oldu

20 hektar alanın kül olduğu orman yangınında kaplumbağa, yılan, tavşan gibi çok sayıda hayvan yanarak telef oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan ilk çalışmalarda, yangının orman yakınında bulunan tarlada yakılan anız ateşinden çıkmış olabileceği belirlendi. İhmal iddiası üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. - DENİZLİ