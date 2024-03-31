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Denizli'de bir vatandaş oy kullanmaya atıyla gitti

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Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan Bekir Garip, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy kullanacağı okula atıyla gitmeyi tercih etti.

Kentte bir peyzaj firmasında çalışan Bekir Garip (31), "Poyraz" adı verdiği atının üzerinde gittiği Kızılyer Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Özden İlkokulunda oyunu 1056 nolu sandıkta kullandı.

Garip, AA muhabirine, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla ata bindiklerini belirterek, "Vatani görevimi hemen yapmak istedim. Safari sahasından atımla ayrıldım. Okula geldim ve oyumu kullandım. Tura kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

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