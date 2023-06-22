Denizli'de 5 tonluk çimento silosu çalındı, şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 5 ton ağırlığındaki çimento silosunu çalıp, sattığı belirlenen Resul Batuhan Ünver (25), yakalandı. Siloyu kiraladığı vinç ve kamyonla çaldığı tespit edilen Ünver, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ovayurt Mahallesi'nde yaşayan Veysi Vakkas, nisan ayında arazisindeki 5 ton ağırlığındaki demir çimento silosunun yerinde olmadığını görünce jandarmaya haber verdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ), şikayet üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada silonun yerinden sökülüp, vinçle taşınarak kamyonla götürüldüğü belirlendi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Jasat, siloyu vinç ve kamyon kiralayıp, çalan kişiyi ensesindeki dövmelerden tespit edip, Resul Batuhan Ünver olduğunu belirledi. İzmir'de olduğu tespit edilen Ünver, JASAT ekibi tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ünver, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.