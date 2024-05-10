DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın, Deniz Kuvvetleri unsurlarının geniş katılımıyla "Su Üstü Harbi, Denizaltı Harbi, Denizaltı Savunma Harbi ve Amfibi Harekat Eğitimleri" ile devam ettiği belirtildi.