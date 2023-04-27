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Denizde oluşan hortum kamerada

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Denizde oluşan hortum kamerada Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Denizde oluşan hortum kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum, Manavgat Boğazkent açıklarında ortaya çıktı. Yaklaşık 5 dakika devam eden hortum, ilçenin farklı noktalarından da görüldü. Karadan oldukça uzakta oluşan hortumun denizden su çektiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Denizde bir süre ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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