Demre ve Kaş'ta yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Antalya'nın Demre ve Kaş ilçelerinde tarihi, kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, ele alındı.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ve Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın katılımıyla Demre'de yatırımlarla ilgili toplantı düzenlendi.

Uslu, burada yaptığı konuşmada, Kaş ve Demre ilçelerini ilgilendiren planlama kararlarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarının bölgeye yansımalarını tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Uslu, "Tarihi, kültürel ve doğal mirasımızı korurken aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran, sosyolojik ve ekonomik gerçekliği gözeten, yerel kalkınmayı destekleyen ve sürdürülebilir gelişmeyi esas alan bir planlama anlayışı doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi gerektiği yönündeki ortak değerlendirmelerimizi paylaştık." diye konuştu.

Sahadan gelen tespitleri, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmak üzere verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini anlatan Uslu, ortak akıl, istişare ve güçlü koordinasyonla bölge için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Toplantıya AK Parti Demre İlçe Başkanı Mehmet Kaya ve AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin de katıldı.