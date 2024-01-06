Demirköy ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Ormanlık alanda bir köpeğin yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek daha sonra kliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, AA muhabirine yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Karadağ, duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.