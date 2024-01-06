Demirköy ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı
Demirköy ilçesinde ormanlık alanda yaralı bir köpek bulundu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve köpek tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, hayvanlara sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.
Demirköy ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.
Ormanlık alanda bir köpeğin yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek daha sonra kliniğe götürülerek tedavi altına alındı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, AA muhabirine yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.
Karadağ, duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.