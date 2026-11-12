DEM Partili Hun, MESEM'de 2025-2026'da 37 öğrencinin öldüğünü belirtip açıklama istedi

(TBMM) - Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin barınma ve geçim sorunlarına değinerek, öğrencilerin yalnızca bir bölümünün KYK yurtlarından yararlanabildiğini, diğer öğrencilerin ise kira ve yetersiz burslarla mücadele ettiğini söyledi. Dem Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da "İspanya Ulaştırma Bakanı, iki ağır tren kazasının ardından siyasi sorumluluk üstlenerek görevinden istifa etti. Türkiye'de 37 çocuk hayatını kaybetmiş, binlerce iş kazası yaşanmışken siz hala sorumluluk üstlenmiyorsunuz" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, yükseköğretim bütçesinin 100 katına çıkarılmasının dahi eğitimde niteliği değiştirmeyeceğini savundu. Eğitim bütçesinin öğrencilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ve özel okul öğretmenlerinin çalışma koşullarına çözüm olmayacağını belirten Özen, iktidarın bütçe kaynaklarının kullanımına ilişkin geçmiş uygulamalarını eleştirdi.

Özen, üniversitelerde fiziki koşullar ve eğitim kalitesi açısından ciddi sorunlar bulunduğunu savunarak, devlet üniversitelerinin akademik ve düşünsel açıdan yeterli desteği görmediğini ileri sürdü. Vakıf üniversitelerinde de teknik donanım, bina kapasitesi, kampüs güvenliği ve öğretim kadrolarına ilişkin sorunlar yaşandığını belirten Özen, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nü örnek göstererek dersliklerin ısıtılması, öğrencilerin çalışma alanlarına erişimi ve kütüphanelerdeki yer yetersizliği gibi sorunlara dikkati çekti.

Öğrencilerin yaşadığı sorunlara da değinen Özen, üniversite öğrencilerinin barınma ve geçim sorunlarına da değinerek, öğrencilerin yalnızca bir bölümünün KYK yurtlarından yararlanabildiğini, diğer öğrencilerin ise kira ve yetersiz burslarla mücadele ettiğini söyledi. 4 bin liralık KYK bursunun öğrencilerin eğitim ve yaşam giderlerini karşılamakta yetersiz kaldığını savunan Özen, öğrencilerin temel ihtiyaçları ile eğitim giderleri arasında tercih yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

"BU DURUM AKLA VE İZAHA AYKIRIDIR"

"Yalnızca barış bildirisine imza atan akademisyenlere ve bu süreçte yaşananlara yakından bakalım. Az önce attığınız her adımın hesabını verdiğinizi söylediniz. Biz de bu adımların sonuçlarını yakından biliyoruz" diyen Özen, şöyle devam etti:

"11 Ocak 2016 tarihinde bildirinin ilk imzacı sayısı bin 178 kişidir. Daha sonra toplam imzacı sayısı 2 bin 212'ye ulaşmıştır. Bu akademisyenlerden yalnızca 406'sı OHAL kanun hükmünde kararnameleriyle kamu görevinden çıkarılmıştır. Diğerlerinin görevden çıkarılmamış olması sevindiricidir. Ancak bu ayrımın hangi nesnel ve denetlenebilir ölçütlere dayandığına ilişkin hiçbir açıklama yapılmamıştır. Hukuk dışılık her gün yeniden ortaya çıkmıştır. Bu keyfi süreç, giderek ağırlaşan ve açıklanmaya muhtaç bir şekilde devam etmektedir. İhraç edilen akademisyenlerden yalnızca 18'i OHAL Komisyonu kararıyla, 16'sı ise kesinleşmiş mahkeme kararıyla kamu görevine dönebilmiştir. Danıştay 5. Dairesi de bugüne kadar farklı kararlar vermiştir. Yargı aşamasındaki iki temel sorundan ilki, bazı mahkemelerin imzayı hala irtibat ve iltisak olarak değerlendirmesidir. İkinci temel sorun ise Danıştay 5. Dairesi dahil olmak üzere aleyhe kararlarda, imza dışındaki argümanların; imza sürecinden önceki veya sonraki bazı etkinliklere katılımların irtibat ve iltisak delili olarak görülmesidir. Bu durum akla ve izaha aykırıdır."

Özen, "Ağır tahribat yarattınız diyoruz. Bize Boğaziçi'nin, ODTÜ'nün uluslararası indeks başarılarından söz ediyorsunuz. O indekslerin hiçbir zaman ölçmediği, ölçemediği türden bir bilme biçimini, hakiki bir bilgiye ulaşma çabasını dünyanın bütün kapitalist yarışmacı liberal üniversite pazarları gibi yaparak öldürdünüz, ölüme terk ettiniz. Bu ülkede bu da size nasip oldu" dedi.

İktidarın yaklaşık 25 yıllık döneminde Kürt vatandaşların ana dilinde eğitim hakkının tanınmadığını savunan Özen, Kürt, Türk ve Çerkes vatandaşların eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayacağı demokratik bir Cumhuriyet için mücadele etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

"ANA DİLİNİ SEÇMELİ DERS OLARAK ÖĞRENMEK İLE ANA DİLİNDE EĞİTİM GÖRMEK AYNI ŞEYDEĞİLDİR"

Özen'in ardından söz alan DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun da eğitim sisteminde çocukların ana dillerinde eğitim görmelerine izin verilmediğini belirterek, bu durumun çocukların dilsel ve kültürel kimliklerinin eğitim sürecinin dışında kalmasına neden olduğunu savundu. Hun, "Sayın Bakan, ana dilini seçmeli ders olarak öğrenmek ile ana dilinde eğitim görmek aynı şey değildir. Buradaki temel mesele, ana dilini öğrenmek değil, ana dilinde öğrenmektir. Ana dili Kürtçe olan çocukların kendi dillerinde eğitim alma hakkı, seçmeli ders saatlerine ve okullardaki imkanlara bırakılamaz" dedi.

Hun, seçmeli Kürtçe derslerine yönelik öğrenci talebinin artmasına rağmen öğretmen atama kontenjanlarının azaldığını belirterek, bu durumun derslerin açılamamasına veya mevcut derslerin kapanmasına yol açtığını savundu. Kürtçe dersini seçen öğrenci sayısının 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 bine, 2026-2027 döneminde ise 86 bine yükseldiğini aktaran Hun, aynı dönemde öğretmen atama kontenjanının 50'den 5'e düştüğünü ifade etti. Hun, öğretmen yetersizliği nedeniyle öğrencilerin başka derslere yönlendirildiğini ileri sürdü.

MESEM'lerde 2025-2026 döneminde 9 bin 950 iş kazası yaşandığını ve 37 öğrencinin hayatını kaybettiğini belirten Hun, söz konusu verilerin Bakanlığın Meclis'e verdiği yanıtlarda yer aldığını ifade etti. Haftanın dört günü işletmelerde çalışan öğrencilerin güvenliği konusunda Bakanlığın da sorumluluğu bulunduğunu savunan Hun, çalışma koşullarının denetlenmesi gerektiğine dikkati çekti. Hun, "İspanya Ulaştırma Bakanı, iki ağır tren kazasının ardından siyasi sorumluluk üstlenerek görevinden istifa etti. Türkiye'de 37 çocuk hayatını kaybetmiş, binlerce iş kazası yaşanmışken siz hala sorumluluk üstlenmiyorsunuz. MESEM'deki ölümleri münferit olaylar olarak geçiştiremezsiniz. Çocukların hangi iş yerlerine yerleştirildiği, yaptıkları işlerin eğitim alanlarıyla örtüşüp örtüşmediği, denetimlerin nasıl yürütüldüğü ve kazalardan önce hangi önlemlerin alındığı açıklanmalıdır" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİN GELECEĞİ NESNEL ÖLÇÜTLER YERİNE KOMİSYONUN TAKDİRİNE BIRAKILAMAZ"

Hun, okullarda yeterli sayıda kadrolu psikolojik danışman, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmesi gerektiğini belirterek, rehberlik hizmetlerinin etkin hale getirilmesini ve bağımlılıkla mücadelenin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin iş birliğiyle yürütülmesini istedi. Hun, okul meclisleri, akran arabuluculuğu ve onarıcı adalet uygulamalarının güçlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Öğretmen açığına rağmen yüz binlerce öğretmen adayının atama beklediğini, okullardaki ihtiyacın ise sayısı 100 bine yaklaştığı belirtilen ücretli öğretmenlerle karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Hun, bu durumun öğretmenler arasında ücret, sigorta ve iş güvencesi açısından eşitsizlik yarattığını savunarak, kadrolu atamalar yerine güvencesiz istihdamın sürdürülmesini eleştirdi. Öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasına da değinen Hun, adayların sınav sonuçlarının öznel değerlendirmeler nedeniyle gölgelenmemesi ve atamalarda nesnel ölçütlerin esas alınması gerektiğini belirtti. Hun, "Öğretmenlerin geleceği nesnel ölçütler yerine komisyonun komisyonun takdirine bırakılamaz. Sayın Bakan, mülakat garabetine son verip daha önce söz verdiğiniz gibi öğretmen atamalarını şeffaf ve nesnel ölçütlerle yapacak mısınız" diye sordu.

Hun, çocuk yoksulluğuna dikkati çekerek TÜİK'in 2025 verilerine göre çocukların yüzde 36,8'inin yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunduğunu belirtti ve okullarda ücretsiz yemek ile temiz içme suyu sağlanmasını istedi. Şanlıurfa'daki çocukların eğitime erişiminde yaşanan sorunları ve öğrencilerin gözaltına alınmasını da eleştiren Hun, eğitim hakkının tüm çocuklar için güvence altına alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA