DEM Parti, Van halkının iradesine sahip çıkacak

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına ilişkin "Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yaptı.

YSK'nin Zeydan'ın adaylığına onay verdiğini söyleyen Bakırhan, "Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız. Asla Van halkının iradesinin bu tür oyunlarla çarçur edilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

YSK üyelerini duyarlı olmaya çağıran Bakırhan, "Van halkının iradesi seçimde ortaya çıkmıştır. Buna uymak, dikkate almak dışında bir seçenek yoktur." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da başvuru süreçlerinin ardından adaylığı kesinleşen Zeydan ile ilgili seçimden 2 gün önce alınan kararı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Mahkeme kararına karşı itirazlarını gerçekleştireceklerini belirten Hatimoğulları, bu itirazın hukuk çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hatimoğulları, "İtirazımız hukuk çerçevesinde değerlendirilmez ve mazbatası Abdullah Zeydan'a verilmezse bunun anlamı şudur; hukuksuzluğa YSK de bir imza atmış olacaktır, başka hukuksuzlukların önünü açacaktır." diye konuştu.

Karardan derhal dönülmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Halkın iradesine nerede olursa olsun eşit şekilde sahip çıkılarak karar verilmelidir." dedi.

İtiraz dilekçelerinin hazırlandığını kaydeden Hatimoğulları, dilekçenin Ankara'ya iletilmek üzere Van'dan verileceğini kaydetti.