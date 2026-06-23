DEM Parti'den çerçeve yasa ve Öcalan çağrısı

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten temmuz ayını geçmemelidir. Çerçeve yasa Meclis'in bu yasama dönemi kapanmadan gelmelidir. 'Yetiştiremedik. Ne yapalım? Gelecek döneme kalsa bir şey olmaz' gibi yaklaşımlar kabul edilecek yaklaşımlar değil" dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Hatimoğulları, gece 03.00'ten itibaren özellikle Ankara merkezli çok yoğun gözaltı furyasıyla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, "Bu demokratik haklara ve siyasal özgürlüklere çok açık ve net bir saldırıdır" dedi. Hatimoğulları, bileşen partileri Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren'in de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

NATO toplantısı için neredeyse bütün Türkiye'yi felç edecek derecede "güvenlik önlemi" alındığını söyleyen Hatimoğulları, "Bu ülke NATO'yu keyfince ağırlasın diye sabaha karşı yüzlerce insan gözaltına alındı. Temmuzda Ankara'da yapılacak NATO toplantısına itiraz, savaş ve sömürü düzenine itirazın ta kendisidir. NATO'nun, emperyalizmin lehine dünyanın ve bölgenin jandarmalığını yapması net bir itirazdır. NATO'ya üye ülkeler gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini NATO'ya verirlerken yeni dönem alınan kararla yurt içi hasılanın, gayri safi milli hasılanın yüzde 5'i artık NATO'ya veriliyor. İşte gözaltına alınan bu insanların, devrimcilerin, sosyalistlerin itirazı bunadır" diye konuştu.

Hatimoğulları, geçen hafta Sincan Cezaevi'ni ziyaret ettiğini hatırlatarak "İki gün boyunca Kobani kumpas davasında tutuklu bulunan arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Dilek Yağlı, Zeynep Karaman, Ali Ürküt, Nazmi Gür, Alp Altınörs, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, İsmail Şengül ve yine Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Gökkan, Leyla Güven, Melike Göksu'yu ziyaret ettim. İnanın yıllardır hapishanede olan bu yoldaşlarımızın gözündeki o umut, o barış ve mücadele duygusu, bir an bile o duygunun feri sönmemiş gözlerinde. O soğuk duvarlar, o hapishaneler arkadaşlarımızın umutlarını ve mücadelelerini asla teslim almadı, alamayacak" dedi.

"YOKSULLUĞUN EN TEMEL NEDENİ AKP İKTİDARININ UYGULADIĞI POLİTİKALARIN TA KENDİSİDİR"

Sincan Cezaevi'ndeki tutukluların iktidarın mevcut uygulamalarını asla kabul etmediğini belirten Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bizler barışı konuşurken geçtiğimiz çarşamba günü görüştüğüm Ayşe Gökkan cuma günü çıktığı duruşmada 19,5 yıl hapse mahkum edildi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bizler barışı konuşurken, bizler Türkiye'nin demokratikleşme aksının içine girmesini konuşur, değerlendirir, bunun görüşme ve müzakerelerini yapar ve bunun mücadelesini yürütürken Ayşe Gökkan'ın 19,5 yıl hapis cezası alması kabul edilemez. Halihazırda Kobani kumpas davasıyla ilgili çok önemli AİHM kararları var. Hem sevgili Selahattin Demirtaş için hem başka arkadaşlarımız için. Buradan bir kez daha şunu ifade ediyoruz; AİHM kararları acilen uygulanmalıdır. Sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Ayşe Gökkan ve Leyla Güven şahsında hapishanede bulunan bütün siyasi tutsaklara buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizler dışarıda olana dek bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz."

Hatimoğulları, emeğiyle geçinen milyonlar için hayatın her gün zorlaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"İşsizlik, yoksulluk, geçinememe, barınamama... Sabah markete giden bir emekli, emin olalım ki, akşam buzdolabının önüne geçiyor, o kapıyı açıyor ve 'Ben ne aldım ki? Benim emekli maaşımla bu dolabın zaten yarısı dolmaz' diye, o dolapta 'Ben bugün ne yiyebilirim' diye düşünüyor. Bakın emeklilere mikrofon uzatıyorlar değil mi? 'Evime haftalardır et girmiyor' diyor ama bu iktidar bunları duymuyor, görmüyor. Sorumlusu değilmiş gibi de davranıyor. Bu konuda çok maharetliler, çok yetenekliler ama şu bilinmeli ki bu yoksulluğun, bu işsizliğin en temel nedeni elbette ki kapitalizmin krizi, sermayenin krizi ama bir o kadar da en temel nedeni AKP iktidarının uyguladığı politikaların ta kendisidir."

"İŞKUR'A BAŞVURAN 60 YAŞ ÜZERİNDE EMEKLİLERDEKİ ORAN YÜZDE 20 ARTMIŞ"

Enflasyonun Türkiye'de kalıcı hale geldiğine dikkati çeken Hatimoğulları, alım gücünün eriyip gittiğini, gelir dağılımının gittikçe bozulduğunu belirtti. Bununla ilgili iki örnek vereceğini bildiren Hatimoğlulları, şöyle devam etti:

"On yıllarca çalışmış emekli geçinemiyor. Bunu bilmeyen yok. İŞKUR'a başvuran 60 yaş üzerindeki emeklilerdeki oran yüzde 20 oranında artmış ama taksicilik yapan bir emlakçıda çalışan, bir esnafta çalışan, 70 küsur yaşında inşaat işçiliği yapan emekçiler var. İşte Türkiye'de emekçilerin tablosu budur. Bir diğeri ev gençleridir. Türkiye'yi yönetenlerin yemeyip içmeyip oturup üzerinde düşünmesi gereken bir konu ama umursayan kim? 6,5 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda... Eve kapatılmış, üretimden koparılmış, hayatın dışına itilmiş durumda ve Türkiye genç bir kuşağın yitirilişini izliyor, evet, Türkiye genç bir kuşağın yitirilişini izliyor. 6,5 milyon genç sabah uyandıklarında gidecekleri okulu yok. Gidecekleri işleri yok. Ama o gençlerin çok büyük hayalleri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Enerjileri var, gelecekten beklentileri var ve bu ülke onlara bunu sunmuyor. Birçoğu yurt dışı hayali kurmaya çalışıyor. Türkiye'de en yetenekli gençler, en iyi üniversiteleri bitirmiş olan gençler Avrupa'nın yolunu tutmak durumunda kalıyor ve bunun önünü açan, buna salık veren bu iktidarın kendisidir, politikalarıdır."

"TEMEL YURTTAŞLIK GELİRİ ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

Hatimoğulları, Türkiye'nin kaynaksız bir ülke olmadığını belirterek "Sağlıklı bir kaynak üretimi ve adil bir ekonomik dağılım ve paylaşımla pekala bunun altından rahatlıkla kalkılabilir. Gençler için eğitim ve istihdam güvencesi, ulaşım, barınma, temel gıdaya erişim sağlanamaz mı? Sağlanabilir. Emekliler bu anlamıyla atılacak adımlarla onurlu bir yaşam süremez mi? Sürebilir. Ben burada sizlerin huzurunda soruyorum. Kamu niye var? Devlet neden var? Yurttaşı aç, işsiz bırakmak için mi var? Hayır. Tam tersi yurttaşın karnını doyurmak için devlet var. Barınma sorununu çözmek için kamu olmalı. Bunun için olmalı ama ne yazık ki mevcut iktidar şu anda beşli çetesini ve yandaşlarını beslemekle meşgul olduğu için öğretmenlerimizle, işçiyle, emekçiyle, emekliyle, gençlerle ilgilenmeyi değil, başka şeyleri tercih etmiş durumda. Temel yurttaşlık geliri acilen hayata geçirilmeli" diye konuştu.

Hatimoğulları, geçmiş dönemlerde temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapıldığını hatırlatarak, "Bir süredir bunu kaldırmış durumdalar ve temmuzda emekli maaşları ile asgari ücrete mutlaka ama mutlaka zam yapılmalı. Emekli maaşı ve asgari ücret 60 bin liraya yükseltilmelidir" dedi.

"TOPLUMUN BARIŞ UMUDUNU HİÇ KİMSE SÖNÜMLENDİRMEYE ÇALIŞMASIN"

Hatimoğulları, Kürt toplumunun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bir Kürt yurttaşımız şunları ifade etti. Çok sade ve çok çarpıcı bir şekilde anlattı. 'PKK silahları yaktı' dedi. Ülkeye dönüp siyaset yapmak istiyor. Ama iktidar iyi niyet dilekleriyle vakit geçiriyor. Meclis irade göstermiyor ve şunu sormak istiyorum diyor. Çatışmanın sürmesini mi istiyorlar? PKK'lilerin gelip yaşama katılması bu ülkeye ne kaybettirecek? Nedir onları yasal adım atmaktan alıkoyan? Evet, buyurun. Bu sorular DEM Parti'nin soruları değil. Bu sorular Kürt yurttaşımızın, Türkiye yurttaşımızın sorularıdır. Buyursun Meclis, bu sorulara yanıt versin. ve şu artık bir gerçek ki şimdiden sonra iyi niyet beyanlarıyla bu süreç götürülemez. Bu nedenle çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. AKP Sözcüsü 'Bugün itibariyle yeni bir aşamadayız' dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten temmuz ayını geçmemelidir. Çerçeve yasası Meclis'in bu yasama dönemi kapanmadan gelmelidir. 'Yetiştiremedik. Ne yapalım? Gelecek döneme kalsa bir şey olmaz' gibi yaklaşımlar kabul edilecek yaklaşımlar değildir. Ümit ediyoruz ki daha sonra bize böyle yaklaşımlarla gelinmez. Toplumda Kürt'ün de Türk'ün de, Alevi'nin de, Laz'ın da, Çerkez'in de hiçbir yurttaşımızın barış umudunu kırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu toplum barış olacak diye umutlanmıştır. Bunu zamana yayarak bu umutları hiç kimse sönümlendirmeye kalkmasın, kalkmamalıdır."

"SÜRECİN İLERLETİLMESİ İÇİN SAYIN ABDULLAH ÖCALAN'IN KOŞULLARI OLUŞTURULMALIDIR"

Diyarbakır, İstanbul, Van ve Mersin'de 27-28 Haziran'da "Özgürlük" mitingleri yapılacağını hatırlatan Hatimoğulları, "86 milyon yurttaşımızla birlikte demokratik bir cumhuriyette yaşamanın yolunu açmak, onun yollarını döşemek ve ilerletmek için bizler bu mitinglerimizle bütün Türkiye'ye, dünyaya mesajlarımızı en güçlü şekilde vereceğiz. Özellikle bu sürecin devam etmesi ve ilerletilmesi için bu sürecin baş aktörü ve baş müzakerecisi olan Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür çalışma ve yaşam koşullarının oluşmasının mesajlarını bu mitinglerimizde en güçlü şekilde hep beraber vereceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA