Dem Parti Grup Başkanvekili Temelli: "Enflasyon Rakamlarıyla Oynayarak Yaratılan Bu Tahribat, Yoksulluğu Daha da Derinleştiriyor"

(ANKARA)- DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Tüirkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. TÜİK'in suç işlediğini söyleyen Temelli, "ENAG bile enflasyonu yüzde 56 olarak açıkladı. Kaldı ki sepetlerdeki gerçek rakamlara baktığımızda bunun çok daha üzerinde. Enflasyon rakamlarıyla oynayarak yaratılan bu tahribat, yoksulluğu daha da derinleştiriyor" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezuela'ya saldırısına değindi.

Dünyanın otoriter müdahaleler altında olduğunu belirten Temelli, yaşanan gelişmelerde krizin, Venezuela, Filistin ve Kürt halklarına savaş ve şiddetten başka bir şey getirmediğini kaydetti. Temelli, devletlerin birbirileriyle olan angajmanlarıyla biçimlenen hukukun, halkların, toplumların haklarını koruyan bir yerden bir sisteme müdahale edemediğini söyledi. Bu kapsamda enternasyonel bir anlayışa ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Temelli, Venezuela'da yaşananların dışında İran'da, özellikle Rojova bölgesinde yaşanan ölümlerin de oldukça önemli olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşanan soykırımı hatırlatan Temelli, yaşananların devletlerin anlaşmaları sonucunda olduğunu dile getirdi. Suriye'deki gelişmelerde de yaşananların aynı odluğunu belirten Temelli, Suriye halklarının kendi geleceklerini belirleme hakkına saygı gösteren bir hukukun var edilmesinin de büyük önem taşıdığını aktardı.

SDG ve Suriye hükümeti arasında yapılan görüşmelerde devam kararı alınmasının önemli olduğunu söyleyen Temelli, bunun 10 Mart Mutabakatı'nı referans gösteren bir yerden, mutabakatın gelişmesi üzerinden yol katetmesinin en büyük arzuları olduğunu söyledi. Sağlıklı, sahici çözümlerin Suriye'nin demokratikleşmesi için gerekliliğini dile getiren Temelli, halkların kendi terciherinin önemine işaret etti.

"İstinaf Mahkemesi'ni AİHM kararına uymaya davet ediyoruz"

AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararına da değinen Temelli, "İstinaf Mahkemesi ne bekliyor? Uluslararası hukuku yoksayıyor İstinaf Mahkemesi. Biz uluslararası hukuktan bahsediyoruz ama Ankara'da istinaf mahkemesi bu hukuku yok sayıyor, insan hakkı ihlaline devam ediyor. Arkadaşlarımız 10 yıldır cezaevindeler. İstinaf Mahkemesi'ni AİHM kararına uymaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Meclis'in 2025'te toplumun yararına hiçbir teklifi kanunlaştırmadığını savunan Temelli, hayata geçirilen kanunların yapısal sorunları derinleştirdiğini söyledi. Temelli, zeytinliklere, madenlere, enerji firmkalarına ve iklim değişikliğine ilişkin yasal düzenlemeleri örnek gösterdi.

İklim krizinin su krizini beraberinde getirdiğine değinen Temelli, "Su zengini olan bir ülke, su sorunu yaşıyor. Yakında su yoksulu bir ülke haline geleceğiz. Bunun altında yatan en önemli nedenlerden biri maden ve enerji anlayışıdır. Temiz su kaynakları madenler eliyle kirletilmeye devam edilmektedir" ifadesini kullandı. İklim krizinin en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve buna rağmen COP31'in Türkiye'de yapılmasını eleştiren Temelli, durumu "kara mizah" olarak değerlendirildi.

"Emekçilerle alay edercesine ücret belirledi"

Asgari ücretin yapılan yüzde 27 zamla 28 bin 75 lira olmasını eleştiren Temelli, "Adeta emekçilerle alay edercesine bir ücret belirlendi. Bu ücret bugün açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırının en az yarısı asgari ücret olmalı derken, bunun 46 bin lira olması gerektiğini dile getirmiş bir parti olarak, bugün karşı karşıya olduğumuz ücreti kabul etmemiz mümkün değil. Bu zam daha ilk haftada eriyip gitti" dedi.

Aralık ayına ilişkin açııklanan enflasyon rakamlarını eleştiren ve TÜİK'in "suç" işlediğini savunan Temelli, "O denli büyük bir erozyon söz konusu ki artık açlık sınırının altındaki, sadece asgari ücretli değil, toplumun büyük bir kesimi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. ENAG bile enflasyonu yüzde 56 olarak açıkladı. Kaldı ki sepetlerdeki gerçek rakamlara baktığımızda bunun çok daha üzerinde. Enflasyon rakamlarıyla oynayarak yaratılan bu tahribat, yoksulluğu daha da derinleştiriyor" diye konuştu.

"Emekçilerin sırtına yüklenerek enflasyonla mücadele edeceklerini söylüyorlar"

Türkiye'de ücretlerin neredeyse asgaride eşitlendiğini dile getiren Temelli, "Durum bu kadar vahimken Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün bu rakamlar ellerinde olmasına rağmen hala emekçilerin sırtına yüklenerek enflasyonla mücadele edeceğini söylüyor. Biz bunu bütçede gördük. Bütçe görüşmelerinde bunları defalarca dile getirmemize rağmen adeta kulaklarını tıkayarak bir hayali pazarlamaya devam ettiler." dedi.

"Yargı paketleri günü kurtarmaya yönelik"

11.Yargı Paketi'ne değinen ve düzenlemenin alelacele Meclis'ten geçtiğini kaydeden Temelli, "İnfaz kanunundaki eşitsizliklerin devam ettiği bir yerde yargı paketleri sadece günü kurtarmaya yönelik, kamuoyunu meşgul etme özelliğine sahip. Kadın cinayetleri devam ediyor çocuklara yönelik taciz, tecavüz devam ediyor. Her türlü şiddetin kol gezdiği bir ülke söz konusu" ifadesini kullandı.

Son günlerdeki uyuşturucu operasyonlarına işaret eden Temelli, "Uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmeden sürekli olarak sanatçı operasyonları ile bu nereye kadar sürdürülecek?" diye sordu.

Spor dünyasındaki bahis soruşturmasına da değinen Temelli, "Biz 3 tane gariban futbolcuyla meseleyi örtbas etmeye çalışıyoruz. Sanırsınız bu 3 futbolcu yasadışı bahis baronu. Esas suçlularla mücadele etmeden, suçu ortadan kaldıran bir yapıyı inşa etmeden bunu sonlandırmak mümkün değil" dedi.