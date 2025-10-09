DAP Başkanı Prof. Dr. Demirdöğen Malazgirt'te Tarımsal Yatırımları İnceledi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Muş'un Malazgirt ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ı makamında ziyaret eden Demirdöğen, ilçedeki tarımsal yatırımlar hakkında görüştü.

Daha sonra Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığına geçen Demirdöğen, burada Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demirdöğen, yaptığı konuşmada, tarımsal üretime verdikleri önemi vurgulayarak, "Bölge çiftçisinin üretim gücünü artırmak, kırsalda refahı yükseltmek bizim temel önceliğimizdir. Muş ve Malazgirt bu anlamda örnek bir potansiyele sahiptir." dedi.

Yeni projeler için destek talebinde bulunan ???????Kılıç ise "Muş ilimizin tarımsal üretim potansiyeli çok yüksek. Biz üretimi artırmak, çiftçimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu noktada DAP'ın destekleri bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Daha sonra ilçedeki DAP destekleriyle yapılan yatırımları yerinde inceleyen, tarım aletleri imalatı yapılan işletmeleri ziyaret eden Demirdöğen'e, Muş Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mehmetşah Şentürk, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Özcan, İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım eşlik etti.