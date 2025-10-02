Haberler

Dalgıç Atiye Yıldırım'dan Gazze Katliamına Tepki: 'Katil İsrail' Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da dalgıç Atiye Yıldırım, Gazze'deki katliama dikkat çekmek amacıyla su altında 'Katil İsrail' mesajı verdi. Yıldırım, gerçekleştirdiği tüplü dalışta Filistin bayraklarıyla eylem yaptı.

ANTALYA'da, arama-kurtarma dalgıcı ve derin dalış uzmanı Atiye Yıldırım, Gazze'de yaşanan katliama tepki için yaptığı dalışta, işaret diliyle 'Katil İsrail' mesajı verdi.

Ankara'da yaşayan, 25 yıllık profesyonel arama-kurtarma dalgıcı ve derin dalış uzmanı Atiye Yıldırım, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ve yaşanan insanlık dramına tepki göstermek amacıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde su altında sessiz eylem yaptı. 23 Eylül'de gerçekleştirdiği tüplü dalışta Türkiye ve Filistin bayraklarının bulunduğu, üzerinde İngilizce 'Dünya İsrail'den büyüktür' ve 'Katil İsrail' yazılı pankart açan Atiye Yıldırım, işaret diliyle de 'Katil İsrail' mesajı verdi.

Atiye Yıldırım, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşı 'Sessiz eylem' adı altında denizin derinliklerinden 'Katil İsrail' diyerek işaret diliyle dünyaya mesaj vermek istedim. Filistin davası bir insanlık davasıdır. İnsan olan herkesin İsrail'in yaptığı katliama elinden geldiğince tepki vermesi ve karşı koyması lazım. Dünya İsrail'den büyüktür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti

Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.