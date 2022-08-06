DALGALARA KAPILAN NAHİDE YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DALGALARA KAPILAN NAHİDE YAŞAMINI YİTİRDİ

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denizde dalgalara kapılan Nahide Gök (15) cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.

 - Güncelleme:

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denizde dalgalara kapılan Nahide Gök (15) cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Şırnak'tan fındık bahçelerinde çalışmak için gelen Nahide, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay saat 17.15 sıralarında, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden fındık bahçelerinde çalışmak için ailesiyle birlikte Kocaali ilçesine gelen Nahide Gök, denize girdi. Dalgalara kapılan Nahide Gök, gözden kayboldu. Yaklaşık 15 dakika denizde arama yapan cankurtaranlar Nahide Gök'ü denizden çıkardı. Günlük kıyafetleriyle denize girdiği görülen Nahide Gök'e sahilde bulunan sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nahide Gök yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaali Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title