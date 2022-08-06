DALGALARA KAPILAN NAHİDE YAŞAMINI YİTİRDİ

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denizde dalgalara kapılan Nahide Gök (15) cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı. Şırnak'tan fındık bahçelerinde çalışmak için gelen Nahide, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay saat 17.15 sıralarında, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden fındık bahçelerinde çalışmak için ailesiyle birlikte Kocaali ilçesine gelen Nahide Gök, denize girdi. Dalgalara kapılan Nahide Gök, gözden kayboldu. Yaklaşık 15 dakika denizde arama yapan cankurtaranlar Nahide Gök'ü denizden çıkardı. Günlük kıyafetleriyle denize girdiği görülen Nahide Gök'e sahilde bulunan sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nahide Gök yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.