Dakka'da Renkli Yunnan Sergisi Açıldı Güncel Haberler DAKKA, 26 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da açılan Renkli Yunnan sergisi sırasında çiçek ürünleri hakkında bilgi almak isteyen bir ziyaretçi, 24 Eylül 2022. DAKKA, 26 Eylül (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da açılan Renkli Yunnan sergisi sırasında çiçek ürünleri hakkında bilgi almak isteyen bir ziyaretçi, 24 Eylül 2022. Dakka'daki Bangabandhu Bangladeş-Çin Dostluk Sergi Merkezi'nde Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte, Yunnan'ın yerel kültürü, mirası ile meyve, fındık ve çiçekler de dahil olmak üzere çeşitli yöresel ürünler sergilendi. (Fotoğraf: Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Bangladeş Eylül Güncel Haberler

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