Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde cam altı boyama atölyesi düzenlendi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve sanatseverlerin katıldığı etkinlikte, cam altı boyama teknikleri gösterildi ve beraber cam boyama yapıldı. Dakar YEE Müdürü Merve Işık Efe, cam altı boyamanın Senegal'in kültürel ögelerinden biri olduğunu belirtti ve geleneksel sanatları yaşatma ve tanıtma amacıyla atölye düzenlediklerini söyledi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) cam altı boyama atölyesi düzenlendi.

Dakar YEE merkezinde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve sanatseverler katıldı.

Etkinlikte cam altı boyama ustası Bakary Diakite, katılımcılara cam altı boyama tekniklerini gösterdi, beraber cam boyama yaptı.

Atölyenin ardından AA muhabirine konuşan Dakar YEE Müdürü Merve Işık Efe, Fransız "sous verre" ismiyle bilinen cam altı boyama sanatının Senegal'in önemli kültürel ögelerinden biri olduğunu belirtti.

Efe, Dakar YEE olarak, bulundukları ülkelerin geleneksel sanatlarını yaşatma ve tanıtmayı çok önemsediklerini, bu kapsamda ülke tarihinde önemli yere sahip cam altı boyama atölyesi düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.