Dağ keçileri sürü halinde Harput'ta görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde sürü halinde görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nce yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri son zamanlarda Elazığ'da sıkça görülmeye başlandı. Daha önceleri yüksek kesimlerde olan keçiler, insanların zarar vermemesiyle birlikte kente yakın bölgelere inmeye başladı. Bu çerçevede sürü halinde tarihi Harput Mahallesi'ne gelen keçiler, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bir süre kayalıklarda gezinen keçiler daha sonra gözden kayboldu.