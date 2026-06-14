D8 kuruluşunun 29. yılında küresel bir oluşum özelliği taşıyor

Türkiye'nin öncülüğünde bir milyarı aşan nüfuslu 8 Müslüman ülkenin oluşturduğu Gelişen 8 Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, kuruluşunun 29. yılında ilkeleri ve kapsadığı coğrafi alanla küresel bir oluşum özelliği taşıyor.

AA muhabiri, D8'in kuruluş yıl dönümünde teşkilatın oluşum süreciyle tarihindeki kritik dönüm noktalarını derledi.

D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, barış, diyalog, işbirliği ve adalet ilkelerini benimseyerek bugün 29. yılını kutluyor.

Üye ülkelerin sosyoekonomik gelişimini hedefleyen D8, "savaş değil barış, çatışma değil diyalog, istismar değil işbirliği, çifte standart değil adalet, ayrımcılık değil eşitlik, baskı değil demokrasi" ilkelerini önceliyor.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, üye ülkelerin toplam nüfusu 1 milyardan fazla olan D8, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararla kuruldu.

D8'in günümüzdeki toplam ekonomik hacmi ise 5,1 trilyon doları aşan bir büyüklükle, üye ülkelerin toplam ihracatı küresel ticaretin yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın kurucu üyesi olduğu D8, İslam coğrafyasının önde gelen ekonomilerini bünyesinde barındırmasıyla dikkati çekiyor.

Ana faaliyet alanları tarım, gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi ve enerji olan D8, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar yürütüyor. Bu sektörlerin koordinasyonu ise üye ülkeler arasında paylaştırılıyor.

D8 üyelerinin hepsi aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan ve ilkeleriyle kapsadığı coğrafi alan itibarıyla bölgesel olmaktan ziyade küresel bir oluşum özelliğine sahip olan D8'e üyelik tüm gelişme yolundaki ülkelere açık.

Üye ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu güçlendirmeyi ve ticari ilişkilerde yeni fırsatlar yaratmayı amaçlayan D8, uluslararası karar alma mekanizmalarındaki katılımını artırmayı ve alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimini desteklemeyi önemsiyor.

D8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı Kahire'de yapıldı

D8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı 19 Aralık 2024'te Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.

Zirvede, Azerbaycan'ın Teşkilata oy birliğiyle üye kabul edildiği bildirildi.

Kahire'deki zirvenin ardından yapılan açıklamada, D8'in kuruluşundan bu yana ilk kez yeni üye kabul ederek genişlediği belirtilerek, dünya Müslümanlarının yüzde 60'ını temsil eden ve büyük ekonomik potansiyele sahip "İslam Sekizlisi" D8'e Azerbaycan'ın üyeliğinin, bu ülkenin uluslararası alandaki artan nüfuzunun ve duyulan güvenin somut göstergesi olduğu vurgulandı.

Teşkilatın Genel Sekreterlik görevini Büyükelçi Sohail Mahmood sürdürüyor.

Büyükelçi Mahmood, 4 Nisan'da Nijerya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve üye ülkelerin temsilcilerinin katıldığı hibrit formatlı Tercihli Ticaret Anlaşmalarının (PTA) 9. Denetleme Komitesi toplantısında, ülkeler arasında PTA'nın daha etkili ve sonuç odaklı bir araç haline dönüştürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mahmood, D8 bünyesindeki ülkeler arasında ekonomik koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Ticaret ve Sanayi Odaları Daimi Sekretaryası"nın kurulmasının planlandığını duyurmuştu.

D8 zirveleri

Teşkilat, ilk zirvesini 1997'de İstanbul'da gerçekleştirdi. Mart 1999'da Dakka, Şubat 2001'de Kahire, Şubat 2004'te Tahran, Mayıs 2006'da Bali, Temmuz 2008'de Kuala Lumpur, Temmuz 2010'da Abuja, Kasım 2012'de İslamabad, Ekim 2017'de İstanbul ve Nisan 2021'de Bangladeş'in ev sahipliğinde olmak üzere, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi on zirve düzenlendi ve 11. Zirve ise Kahire'de yapıldı.

D8 12. Zirvesi ve Bakanlar Konseyi Toplantısının Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenmesi üzerinde çalışmalar sürüyor.

Teşkilat, bakanlar, komiserler ve farklı düzeylerde toplantılarını sürdürmeye devam ediyor.