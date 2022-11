Kara harekatı ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü canlı yayında yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Suriye'ye kara harekatı ne zaman başlayacak?" sorusuna "Yarın, haftaya veya her an olabilir. Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Bu operasyonlar her an yapılabilir" yanıtını verdi.