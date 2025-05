Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "'Terörsüz Türkiye', demokrasi ve kalkınma açısından çok kıymetli çünkü terörün demokrasiye ve kalkınmaya büyük zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Terörün ortadan kalktığı bir ortam da demokratik standartlarımızı, kalkınma standartlarımızı yükseltmek için bize yeni atmosfer, fırsat sunacaktır. Bu da Türkiye'nin büyümesi ve güçlü ülke haline gelmesine büyük katkılarda bulunacaktır." dedi.

Yılmaz, TVNET canlı yayınında soruları yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisin istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Yılmaz, "19 çeyrektir kesintisiz şekilde büyüyor Türkiye ekonomisi. Bu çok önemli. Bu rakamları yorumlarken dünyanın halini de unutmamamız gerekiyor. Bir istikrar programı uyguluyoruz. Enflasyon oranını düşürmeye çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Ekonomik anlamda büyüme rakamlarının sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme olup olmadığı konusundaki soru üzerine Yılmaz, "Bizim asıl programımız dengeli büyüme. Yani iç talep kadar dış talebin de destek olduğu, tüketim kadar yatırımın, üretimin, ihracatın destek verdiği bir büyüme stratejisi. Geçen yıl bunu başardık. Geçen yılki büyüme kompozisyonumuza baktığınız zaman dengeli mahiyet arz ettiğini görürsünüz. Bu yıl da amacımız o şekilde." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'nin uzun zamandır işsizlik oranında tek haneli şekilde sürece devam ettiğini, önemli olanın tek haneli devamlılığın sürdürülebilmesi olduğunu, gençler ve kadınlar başta olmak üzere istihdamı desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Meslek yüksekokullarını dönüştürdüklerinden bahseden Yılmaz, "TOBB ile YÖK arasında bir protokol yapıldı. Uygulanan programlar, meslek yüksekokullarındaki programlar iş dünyamızın ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirilecek. Bir taraftan da eğitim daha uygulamalı hale getirilecek. Örneğin, sanayiden birisi gidip yüksekokulda ders verebilecek. veya yüksekokuldaki bir öğrenci sanayide staj imkanına kavuşacak." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, KOBİ'lere yönelik program başlattıklarını ifade ederek, "İstihdamını koruyan KOBİ'lere, işçi başına aylık 2 bin 500 lira destek ödemesini başlatmış durumdayız KOSGEB kanalıyla." dedi.

Reel sektörün, sanayinin her türlü talebine açık olduklarını anlatan Yılmaz, "Reel sektör, imalatçılar, imalatçı ihracatçılar çok kıymetli. Onların sorunları bizim için çok önemli. Programımızın ana çerçevesini bozmamak, zamanlamasını, dozajını iyi ayarlamak kaydıyla her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, dezenflasyon sürecinin iyi ilerlediğini, öncü göstergelerin ise iyiyi gösterdiğini, bu ay da iyi beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"11 aydır kesintisiz şekilde yıllık enflasyon oranı düşüyor. Bu ay da düşerse 12 ay kesintisiz şekilde enflasyon oranının düştüğünü görmüş olacağız. Yüzde 75,5'ler civarındaydı geçen mayısta. En son 37,8'e kadar geldi. Bu sıkılaştırıcı şartların da giderek daha önce alınan tedbirlerin gecikmeli etkisiyle önümüzdeki süreçte sağlıklı şekilde devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonunda Merkez Bankamızın ortaya koyduğu aralık içinde kalacağımıza samimi şekilde inanıyoruz. Bunu bir inanç olarak sadece söylemiyoruz, göstergelerle takip ediyoruz."

Enflasyonun düşürüldüğü bir ortamın sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin zeminini oluşturan ortam olduğuna değinen Yılmaz, gelir dağılımının da düzeleceğinden bahsetti.

Yılmaz, "Enflasyon, vatandaşımızın temel önceliği. Cumhurbaşkanımız hep şunu söyler, 'Vatandaşımızın önceliği neyse, bizim önceliğimiz de odur.' Bugün vatandaşımız en temel sorun olarak bunu dile getiriyor. Dolayısıyla biz de buna yoğunlaşmış durumdayız. Bir süre sonra göreceksiniz, şartlar çok farklılaşacak." görüşlerini paylaştı.

Finansal koşullarda geçici dönemsel etkiyle karşı karşıya olunduğunu, bunun sürekli bir durum olarak algılanmaması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Ana muhalefetin kutuplaştırıcı söylemleri, bir yolsuzluk operasyonundan sonra sokakları karıştıran marjinal gruplar, bunun oluşturduğu 'Gezi' benzeri, sürekli 'Uzun vadeli güvenlik riski mi oluşuyor Türkiye'de?' gibi bir algı oluşturdular. Kısa sürede böyle olmadığı ortaya çıkınca Türkiye bir normalleşme yaşadı o süreçte. Tam ondan çıkarken (Donald) Trump etkisi geldi. Burada yeniden finansal göstergelerin normalleşmeye başladığını görüyoruz. 1-2 aylık en fazla bir süreç içinde bu normalleşmenin tamamlanacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"Türkiye bütün bu süreçleri sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayla taçlandırmayı hak ediyor"

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlangıcının Türkiye Yüzyılı vizyonu olduğunu dile getirdi.

Terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararına ilişkin Yılmaz, "Bugün en önemli mesele sahada bu fesih ve silah bırakmanın teyit edilmesi, uygulama. Bu çerçevede de mekanizmalar oluşturuldu. Bunlar kolay süreçler değil ama Türkiye bu konularda çok deneyimli bir ülke. Dış misyonlarımızla, güvenlik güçlerimizle, istihbarat kurumlarımızla sahaya bir hakimiyetimiz var. Sahadaki gelişmeler dikkatle izlenecek, raporlanacak, buradaki gelişmeler Türkiye'yi yeni ortama taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye', demokrasi ve kalkınma açısından çok kıymetli çünkü terörün demokrasiye ve kalkınmaya büyük zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Terörün ortadan kalktığı bir ortam da demokratik standartlarımızı, kalkınma standartlarımızı yükseltmek için bize yeni atmosfer, fırsat sunacaktır. Bu da Türkiye'nin büyümesi ve güçlü ülke haline gelmesine büyük katkılarda bulunacaktır. Bu süreç hassasiyetle yönetilmektedir ama sadece AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın katkısıyla olmaz. Bu süreçlere bütün siyasi partilerin, sivil toplumumuzun, ilgili tüm tarafların destek olması çok kıymetli. Bu terör belasını kalıcı olarak gündemimizden çıkaralım, insanımıza daha güvenli, müreffeh ve özgürlükçü ortam oluşturalım, bütün amacımız bu. Türkiye Yüzyılı vizyonunu etkili şekilde hayata geçirelim."

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili soruya ilişkin Yılmaz, "Geldiğimiz gelişmişlik, şehirleşme, eğitim düzeyiyle, vesayetçi yapıları tasfiye edip demokrasimizi getirdiğimiz noktayla Türkiye bütün bu süreçleri sivil, demokratik, özgürlükçü anayasayla taçlandırmayı hak ediyor. Tabii ki temel hassasiyetlerimizi koruyarak, Türkiye'nin sivil, özgürlükçü, daha demokratik, daha sade anayasaya sahip olması kıymetli diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

Yılmaz, bu yönde Meclis'in zaten bir çalışma başlattığını anımsatarak, "Bu konular tek bir partinin yapabileceği işler değil ama her partinin kendi perspektifinden katkı sunması gereken hususlar. Biz de AK Parti olarak kendi çalışmamızı yapacağız, bu çalışmalarla birleşecek. Mümkün olan en yüksek çoğunlukla bu işlerin yürütülmesi çok önemli. Bu hassasiyetlere de azami düzeyde dikkat göstererek Türkiye'nin birikimini de değerlendirerek yola devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin başkanlığında oluşturulan komisyonun da genel sürece nezaret edeceğini aktaran Yılmaz, "Biz artık dünyada kendi anayasasını sivil olarak, milli iradeyle yapmış bir ülke olarak uluslararası sahada konumumuzu almak durumundayız diye düşünüyorum." dedi.

"Evlilik yaşı yükselince çocuk sayısı düşüyor"

Yılmaz, doğurganlık oranı ve nüfusla ilgili de değerlendirmede bulunarak, konuyla ilgili yoğun çalışma içinde olduklarını ve Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduklarını hatırlattı.

Nüfus konusunun da birçok politikanın eş zamanlı olarak uygulanması gereken bir alan olduğunu belirten Yılmaz, "Mevzuat", "Çalışma Hayatı", "Ekonomik Teşvikler ve Eğitim", "Sağlık ile İletişim" ve "Farkındalık Oluşturma" başlıkları altında 5 çalışma grubu oluşturduklarını aktardı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çok boyutlu şekilde hazırlık yapıyoruz. Bazı adımlar attık, önümüzdeki dönem yeni adımlarla bunu destekleyeceğiz. Yani sosyal konut politikasından eğitim politikasına, sağlıktan kültüre birçok politikanın uygulanması gerekiyor. Bana göre en önemli mesele evlilik yaşı. Evlilik yaşı çok yükseldi. Evlilik yaşı yükselince de çocuk sayısı düşüyor. Buna etki eden hususları iyi analiz edip daha erken zamanda, diyelim ki 20-25 yaş aralığında evlilikleri destekleyebilirsek ve artırırsak nüfus politikamıza da en büyük katkıyı buradan yaparız diye inanıyorum."

Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili de Yılmaz, ateşkesin kısa sürede sağlanmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Yılmaz, Gazze'de her türlü sınırın aşıldığını, insani değerin çiğnendiğini belirterek, "Türkiye olarak her türlü gayreti sarf ediyoruz ve uluslararası baskının mutlaka yoğunlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Filistinli kardeşlerimizle sonuna kadar dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Daha kalıcı şekilde bu coğrafyada huzur nasıl sağlanır, siyasi çözüm nasıl sağlanır? Asıl tabii yapılması gereken, daha köklü çözümleri her zaman için Türkiye olarak desteklemeye devam edeceğiz. Filistinlilerin haklı davasının yanında olmaya sonuna kadar devam edeceğiz." diye konuştu.