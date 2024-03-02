Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Antalya'ya her türlü desteği verdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkezi idare olarak Antalya'ya bugüne kadar her türlü desteği vermeye çalıştık, yatırımlarda hiçbir şekilde Antalya'yı ihmal etmedik. Tam aksine bütün gücümüzle destek olduk. Cumhurbaşkanı'mızın Antalya'ya olan ilgisini, sevgisini herhalde buradaki herkes görüyordur, takdir ediyordur." dedi.

Yılmaz, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması" programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'ye geçen yıl 57 milyondan fazla yabancı turist geldiğini ve bunun 16 milyondan fazlasının Antalya'da misafir edildiğini belirterek, böylece Antalya'daki en yüksek rakama ulaşıldığını söyledi.

Turizmin çok kıymetli bir sektör, Antalya'nın da turizmin başkenti olduğunu ifade eden Yılmaz, Antalya'nın özellikle örtü altı denilen tarımda, seracılıkta öncü illerden biri olduğunu ve çok önemli bir katma değer ürettiğini kaydetti.

Yılmaz, yeni organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleriyle Antalya'nın sanayide de adından söz ettirir hale geldiğini dile getirerek, ayrıca araştırma, geliştirme, teknolojik bazı yatırımlar noktasında Antalya'nın iyi bir yolda olduğunu ifade etti.

"Merkezi idare olarak Antalya'ya bugüne kadar her türlü desteği vermeye çalıştık, yatırımlarda hiçbir şekilde Antalya'yı ihmal etmedik. Tam aksine bütün gücümüzle destek olduk. Cumhurbaşkanı'mızın Antalya'ya olan ilgisini, sevgisini herhalde buradaki herkes görüyordur, takdir ediyordur" diyen Yılmaz, Antalya'da ulaştırma sektöründen hastanelere, üniversitelere, barajlardan göletlere yatırımlar yaptıklarını, Expo gibi uluslararası fuarların da bu vesileyle gerçekleşen yatırımlar olduğunu söyledi.

Projeleri anlattı

Yılmaz, gelecek dönemde de Antalya'ya ilişkin çok önemli projelerinin bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kara yollarında Alanya-Gazipaşa 5. Bölge Hududu projesine bu sene 800 milyon lira ödenek ayırdık. Devam eden bir projemiz, yaklaşık tutarı 6,6 milyar, 74 kilometre uzunluğunda. Diğer taraftan yine Korkuteli-Çavdır Ayrımı-Fethiye-Kalkan Ayrımı projesine 700 milyon lira ayırdık. Antalya-Burdur Ayrımı-Kızılkaya-Korkuteli-Elmalı-Finike projesi için 540 milyon lira ödenek ayırdık. Kalkan-Fethiye 2. Bölge Hududu projesine 390 milyon lira ayırdık. Alanya Ayrımı-Hadim projesi için 320 milyon lira ayırdık. Manavgat-Alanya Ayrımı-Akseki 3. Bölge Hududu için 300 milyon, Taşkent-Alanya Ayrımı-Sarıveliler projesine 173 milyon lira ayırdık. Bunlar sadece 2024 yılı için ayırdığımız ödenekler ve yürüttüğümüz çok önemli kara yolu projeleri."

Kara yolunda en önemli projelerinin Alanya- Antalya otoyolu olduğunu bildiren Yılmaz, bu projeyi kamu özel işbirliği olan yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştireceklerini, ihalesinin yapıldığını aktararak, otoyolun toplam uzunluğunun 119 kilometre, 84 kilometresinin 3 gidiş 3 geliş şeklinde olacağını söyledi.

Yılmaz, Antalya Havalimanı dış hatlar terminaline yeni ilaveler yaptıklarını, bu projenin 750 milyon avro değerinde olduğunu anlatarak, bunun bitirilmesiyle 35 milyon yolcu-yıl kapasitesine sahip olan havalimanının 80 milyon yolcuyu ağırlayacak hale geleceğini, bunun da turizm açısından önemli olduğu ifade etti.

Antalya'nın aynı zamanda Türkiye'nin çok önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sadece Antalya ilinde toplam 402 milyon lira destekleme ödemesi yapmışız çiftçilerimize. Bunun dışında da yaptığımız birçok projeler var. Antalya içme suyu ikinci merhale projesi 3,7 milyarla yatırım programımızda yer alıyor. Toplam proje bedeli 7,9 milyar olan yaklaşık 8 milyar bedele sahip 9 adet müstakil sulama projesini gerçekleştiriyoruz. Bunlar da programımızda yer alan yatırımlar. Ayrıca yaklaşık 2,2 milyar bedelinde 7 adet gölet çalışması yapıyoruz. Bunlar da Antalya'nın bereketine bereket katacak inşallah. Ayrıca bahsettim sanayide de iyi gidiyor Antalya. Manavgat OSB'nin altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Başka birtakım organize sanayi bölgelerine sanayi bakanlığımız birtakım izinler veriyor, projeler yapıyor ve çalışmalar yürütüyor."

Akdeniz Üniversitesinin bir marka üniversite olduğunu ifade eden Yılmaz, üniversitenin özellikle sağlık alanında, dünyada ses getiren birtakım projelere imza attığını, kurdukları Akdeniz Üniversitesi İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi ile de sağlık altyapısının güçlenmiş olacağını söyledi.

Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya'da yürütülen toplam yatak kapasitesi 1130 olan 8 adet ikinci basamak yatırımın olduğunu, yatırım programı kapsamında 2 ağız diş sağlığı tesisi, 2 AMATEM, 34 birinci basamak sağlık projesinin yer aldığını belirtti.

Antalya Şehir Hastanesi'nin ilin uzun zamandır özlemini çektiği bir proje olduğunu, projenin devreye girmesiyle Antalya'nın sağlıkta çok farklı bir yere geleceğini ve bu projelerle sağlık turizmine de aynı zamanda bir altyapı oluşturulduğunu vurgulayan Yılmaz, bu projenin bedelinin ise 9,7 milyar Türk lirası olduğunu ifade etti.

Özellikle antik kentlerin ihyasına dönük çalışmalara hız verdiklerini, Side Antik Kenti Bakım Onarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin 340 milyon lirayla yatırım programında yer aldığını dile getiren Yılmaz, Perge Antik Kenti ve Alanya Atatürk Evi Restorasyonu çalışmasına ciddi bir kaynak tahsis ettiklerini kaydetti.

Akseki Kentsel Tasarım ve Tarihi Kent Dokusunun Sağlıklaştırılması Projesi ve Antalya İbradı İlçe Halk Kütüphanesi yapım işinin kültür turizmi programlarında bulunduğunu aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halk plajlarına da önem veriyoruz. Buradaki otel sahipleri takdir ederler ki halkımızın da plajlardan faydalanması lazım. Bu projemize de halkın çok büyük ilgisi oldu doğrusu, çok büyük memnuniyeti oldu. Dolayısıyla bu projeyi de sürdürüyoruz. Şu anda 45 milyon bedelle Manavgat Ilıca Mahallesi Halk Plajı, 25 milyon proje bedeliyle Kemer Tekirova Mahallesi Halk Plajı, 50 milyon proje bedeliyle Manavgat Sorgun Mahallesi Halk Plajı, 15 milyon bedelli Belek Halk Plajı Çevre Düzenleme ve diğer projelerimiz devam ediyor. Halk plajları kapsamında yöresel ürün satışı, çocuk parkları, bisiklet ve yürüyüş yolları da yer alıyor. Dolayısıyla halkımız için gerçekten Antalya'da yaşayan insanlar için turistlerin faydalandığı imkanlardan, halkımızın da daha fazla faydalanması adına çok önemli bir proje olduğunu ifade etmek isterim. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de programımıza almış durumdayız."

(Sürecek)