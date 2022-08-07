Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yas-ı Matem Oruç Açma Programı'na katıldı Yas-ı Matem Oruç Açma Programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın alana gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın programa katılanlarla selamlaşması Şahkulu dergahı dedesi Ali Doğan'ın dua yapması Oruçların açılması Karacaahmet Sultan dergahı dedesi... Yas-ı Matem Oruç Açma Programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın alana gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın programa katılanlarla selamlaşması Şahkulu dergahı dedesi Ali Doğan'ın dua yapması Oruçların açılması Karacaahmet Sultan dergahı dedesi Celal Çelik'in dua yapması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğince muharrem ayı dolayısıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Açma Programı'na katıldı. Güncel AA / Kerem Alp Eren Kaya Ali Yerlikaya fuat oktay Ali Doğan Güncel Haberler

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