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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Faleh ve Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Faleh ve Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb ile görüşerek, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin varlığı ve turizm ile yatırım alanlarında işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Faleh ve Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb ile bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu kapsamındaki görüşmelerde iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin varlığı ile turizm ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladıklarını belirtti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Faleh ile görüşmemizde ülkelerimiz arasında son iki yılda yüzde 50 oranında artarak 2023 yılında 6,8 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacminin çok daha yüksek seviyelerde olmasını hedeflediğimizi ve kısa dönemde hızla en az 10 milyar dolar seviyesine ulaşılması hedefimizi teyit ettik. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte Türk ve Suudi Arabistan iş dünyasının sıklıkla bir araya getirilmesi hususunda mutabık kaldık."

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb ile görüşmesinde ise Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 2023'te yüzde 70 artışla yaklaşık 830 bine ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini belirten Yılmaz, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Türkiye'den Suudi Arabistan'ı ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısının ise 2023 yılında 3,5 kattan fazla artarak 670 bine ulaşmasının önemini değerlendirdik. Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki turizm potansiyelinin daha fazla değerlendirilmesi gerektiği konusunda da görüş birliğimizi dile getirdik.

İki ülkenin liderleri arasındaki yakın ve güçlü siyasi diyaloğun varlığının ekonomik işbirliğimize olan katkısı geleceğe dönük işbirliği çalışmalarımızı daha da güçlendirecektir. Türkiye, Suudi Arabistanlı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam ederken, Suudi Arabistan da Türk müteşebbislerimiz için önemli yatırım ortamları sunmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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