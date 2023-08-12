Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nurdağı ilçesinde depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu ve depremzedelerle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi oranda etkilenen Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Cevdet Yılmaz, ilçedeki depremzedelerle bir araya geldikten sonra yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep temasları çerçevesinde ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi oranda etkilenen Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçedeki konteyner kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, depremzedelerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yılmaz, daha sonrasında ise yetkililerden ilçede yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yılmaz'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile milletvekilleri ve kent protokolü eşlik etti. - GAZİANTEP