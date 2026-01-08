Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstanbulumuz da 100 bin sosyal konutu inşa edeceğiz

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz bir deprem ülkesiyiz. Bu gerçeğin farkında olarak hayat kurtarmak istiyorsak, insanımızın canını önemsiyorsak kentsel dönüşüme destek olmamız lazım. Cumhurbaşkanımız 500 bin sosyal konut kampanyası başlattı. Burada da Adıyaman'ımızın kuraları çekildi zaten. Dolayısıyla hak sahiplerine ilave olarak 6 bin 620 kişiye de sosyal konut tahsis edilmiş oldu. Dolayısıyla İstanbul'umuzda da 100 bin sosyal konutu inşa edeceğiz. 15 bin tane de düşük kiralı konut inşa edeceğiz. Bunu da ilk defa yapıyoruz bir model olarak çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'ne katıldı. Etkinliğe Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Osman Varol, Esenler Belediye başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Adıyaman Belediye başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yılmaz'a çiğköfte ve cevizli sucuk ikram edildi. Yılmaz, stantlardaki kişiler ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a konuşmalarının ardından hediye taktimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi. Stantları gezen Yılmaz katılımcılarla da sohbet etti.

'90 MİLYAR DOLAR CİVARINDA BİR PARA HARCADIK'

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle hükümetimizin en temel öncelik olarak bu konuyu ortaya koymasıyla bugün çok farklı bir noktaya gelmiş durumdayız. Geçtiğimiz günlerde Hatay'daydık. 455 bininci konutu hak sahibine teslim ettik. Dünyada bunun bir başka örneği yok. Varsa söylesin bilenler. Bu kadar kısa sürede 455 bin konutu hak sahibine teslim etmek gerçekten büyük bir başarıdır. Ben deprem sonrası bölgeyi gezmiştim. O dönem hemen hemen tüm illere gittim. Adıyaman'a da gittim deprem sonrası manzaraları gayet iyi hatırlıyorum. Bırakın yüz binlerce konutu inşa edip hak sahibine teslim etmeyi o tarihlerde şu konuşuluyordu, 'Bu enkaz 1-2 seneye kalkmaz' diyorlardı. Bu süreçte enkazlar kaldırıldı. Hak sahipleri belirlendi. Mahkeme süreçleri yürüdü. Yeni araziler tayin edildi. Projelendirmeler yapıldı ve neredeyse 2 buçuk yıl gibi bir sürede bu kadar yüzbinlerce konut inşa edildi. Dünyanın en büyük şantiyesi şu anda bizim deprem bölgesi ve bu başarı hepimizin 86 milyonun. Türkiye bunu başardı. Çok şükür 90 milyar dolar civarında bir para harcadık bu işte. Sadece konutlar mı yaptık? Hayır. Hastaneler, okullar, şehir alt yapıları, yollar, tüneller, organize sanayi bölgeleri. Bir bölge yeniden inşa edildi. Konut için sadece bir parçası bütün altyapısıyla şehirlerimizi yeniden inşa ettik. Derslik sayısında şu anda deprem öncesine göre daha öndeyiz. Hastane yatak sayısında aşmış durumdayız. Hak sahipleri yerleşince hepiniz göreceksiniz. Nüfusta deprem öncesinin üstüne çıkacak ve Allah'ın izniyle bu bölgelerimiz normalleşecek" dedi.

'600 MİLYARDAN FAZLA PARAYI DEPREME HAZIRLIK KONULARINA TAHSİS ETMİŞ DURUMDAYIZ'

Yılmaz, "Özellikle İstanbul çok önemli. Marmara Bölgesi. Kentsel dönüşümün altını ben burada çizmek istiyorum. Kriz yönetmek istemiyorsanız riskleri yöneteceksiniz. Deprem öncesi yapılan 1 liralık harcama deprem sonrası yapmak zorunda kalacağınız 7 liralık maliyete bedel. Kentsel dönüşüm bir tercih değil biz zorunluluktur ülkemizde. Biz bir deprem ülkesiyiz. Bu gerçeğin farkında olarak hayat kurtarmak istiyorsak, insanımızın canını önemsiyorsak kentsel dönüşüme destek olmamız lazım. Cumhurbaşkanımız 500 bin sosyal konut kampanyası başlattı. Burada da Adıyaman'ımızın kuraları çekildi zaten. Dolayısıyla hak sahiplerine ilave olarak 6 bin 620 kişiye de sosyal konut tahsis edilmiş oldu. Dolayısıyla İstanbul'umuzda da 100 bin sosyal konusu inşa edeceğiz. 15 bin tane de düşük kiralı konut inşa edeceğiz. Bunu da ilk defa yapıyoruz bir model olarak çok önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız bunu yapıyor. 'Yarısı Bizden' diye bir kampanyamız var. Bunları yapmak zorundayız. İstanbul'da kamu olarak uzun yıllardır kamu binalarını dönüştürüyoruz. Depremde de çok şükür şunu gördük, TOKİ konutlarında deprem bölgesi genelinde yanlış hatırlamıyorsam 100 bin civarında önceden yapılmış TOKİ konutumuz vardı. Bir tek can kaybı yaşanmadı buralardan. Şu an yaptıklarımızda kentsel dönüşümden sosyal konut projelerimizle ülkemizi geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlıyoruz. 2026 yılında da 600 milyardan fazla parayı deprem ve depreme hazırlık konularına tahsis etmiş durumdayız. Bütçemizde inşallah bu yıl artık toparlanmış olacak deprem meselesi" dedi

'44,6 PUAN ENFLASYONU DÜŞÜRDÜK'

Yılmaz, "Bizim de artık o psikolojiden çıkıp. İllerimizi ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak ileriye taşımamız lazım. Bu anlamda tarım sektöründe büyük potansiyeli var. Adıyaman'ımızın. Adıyamanlılar ama hep şundan şikayet ederler, 'Barajlar bizde. Başka illerdeki tarlaları suluyoruz' derler. Önümüzdeki dönemde de milletvekillerimizle bu konuyu çok yakından takip ediyor. Adıyaman'ın sulama meselelerine eğilmeye devam edeceğiz. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Adıyaman'ın da ihtiyacı var. Turizm potansiyeli çok yüksek. Nemrut başka olmak üzere. Kültür turizminde de Adıyaman gerçekten büyük potansiyele sahip. İnşallah bunu daha da güçlendireceğiz. Bu sene Türkiye turizmden 64 milyar dolar gelir elde edecek. Bunu biz 81 vilayetimize dört mevsimde yaymak istiyoruz. Sadece deniz, kum turizmi istemiyoruz. Kültür turizmi olsun, inanç turizmi olsun, tabiat turizmi olsun istiyoruz. Burada da Adıyaman yine önemli bir potansiyel harcıyor. Diğer taraftan sanayi; Adıyaman en girişimci illerimizden bir tanesi. Biz de teşvik politikalarımızla Adıyaman'ın üretimine güç vermek için gayret ediyoruz. Kalkınma ajanslarımızla, GAP Bölge Kalkınma İdaremizle, Sanayi Bakanlığımızın teşvikleriyle birçok kanalda organize sanayi bölgelerimizi, girişimcilerimizi destekliyoruz. Tekstil konfeksiyonun Adıyaman için önemli olduğunu biliyoruz. İstanbul'daki Adıyamanlıların da en fazla iştigal ettiği alanlardan biri tekstil konfeksiyon. Bu noktada da şunu söyleyeyim, uyguladığımız bir 'Enflasyonu Düşürme' programı var. Bu program neticelerini de veriyor. Bir taraftan büyümemizi sürdürüyoruz, bir taraftan enflasyonu düşürüyoruz. En son 2025 yılını 30,9'luk bir puanla kapattık. 30'a yakın bir noktada enflasyonu kapattık. Daha önce 2024'ün mayıs ayında 75'leri aşmıştı. 44,6 puan enflasyonu düşürdük. Bunu yaparken de büyümemizi istihdamımızı devam ettirerek yaptık. Böyle kolay bir iş değil. Ama bazı sektörlerimiz buradan bir miktar etkilendiler. Her programın biraz yan etkileri oluyor. Özellikle emek yoğun sektörler bu süreçte biraz daha fazla etkilendiler. Onlara dönük olarak geçen sene istihdamını koruyanlara kişi 2 bin 500 lira destek programı başlatmıştık. Bu sene bu desteği 3 bin 500 liraya çıkaracağız. Bir işletme istihdamı koruyorsa, kimseyi işten çıkarmıyorsa belli bir dönemde, çalıştırdığın kişi başına 3 bin 500 lira destek vereceğiz. Geçen sene sadece KOBİ'lere vermiştik bu desteği. Bu sene büyük işletmelere de tekstil konfeksiyon işletmelerine de mobilya var, deri var, emek yoğun sektörlere bu desteği vereceğiz inşallah. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi

'HUZURU, REFAHI, KALKINMAYI ARTTIRACAĞIZ'

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye ile ilgili bu konuda aslında en öncü illerimizden biri Adıyaman. Lafla değil, ideolojilerle değil yaşayarak bunu ortaya koyan bir ilimiz. Türk'ü ile Kürt'ü ile Zaza'sıyla, Alevi'si ile Sünni'si ile, Müslümanıyla, gayrimüslimiyle insanları bir arada yaşatma kültürü çok önemli. Biz şuna inanıyoruz. İnsanoğlu eşref-i mahlukattır. Cenabı Allah'ın yarattığı en şerefli varlıktır. ve Cenabı Allah nasıl bir bitkileri, tabiatı çeşit çeşit yaratmışsa insanları da öyle yaratmış. Bunları bir üstünlük alçaklık meselesi olarak gördüğümüz zaman çatışmalara da kapı aralamış oluruz. Biz zenginlik olarak gördüğümüz zaman, birbirimizi tanıma vesilesi birbirimizi zenginleştirme meselesi olarak gördüğümüz zaman ise bunlar bizim değerimiz olur. Bizim tarihimizden ırkçılık yok. Elbette eşit vatandaşlık temelinde hukuk devleti demokrasi zeminini güçlendirmemiz lazım. Bunun için de silahların gölgesinden siyasetin uzaklaşması lazım. Artık terörün gölgesi kalkınmamızı demokrasimizi olumsuz etkilememeli. Güvenliğin olmadığı yerde terörün olmadığı yerde ne demokrasi olur ne kalkılma olur. Bunu bir defa görmemiz lazım. Terörün kalıcı bir şekilde ortadan kalktığı yerde ise siyasetin alanı genişler, demokrasinin alanı genişler. Yatırım ortamı iyileşir. Kalkınma hızlanır. İnşallah bunu başaracağız. Cumhurbaşkanımız, 'Türkiye Yüzyılı' diyor. Bir vizyon koydu ortaya. Bu vizyonun en önemli sütunlarından biri Türkiye Yüzyılı'nın huzurun ve kardeşliğin yüz yılı olması meselesi. Diğer yandan bölgemizdeki emperyalist birtakım tuzakları bir takım tasarımları da hep birlikte görüyoruz. Dünyanın gidişatını da görüyoruz. Uluslararası hukukun zayıfladığı, kurumların kuralların zayıfladığı bir dönemdeyiz. Tabiri caizse gücü gücü yetene gibi bir hava var dünyada. Güç siyasetinin ön plana çıktığı bir hava var. Bunlar ne Türk'ü seviyorlar ne Kürt'ü seviyorlar ne Alevi'yi ne Sünni'yi. Kendi çıkarları için her türlü hukuku çiğneyebilecek durumdalar. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'İç cephemizi güçlendirmeliyiz'. Bu emperyalist tuzaklara karşı tasarımlara karşı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yüceltmemiz, vatanımıza, devletimize, milletimize hep birlikte sahip çıkmalıyız, kenetlenmeliyiz. Büyük resmi görmezsek ufak tefek işlere takılırsak bu işler olmaz. Büyük resmi göreceğiz. Birliğimizi kardeşliğimizi kuvvetlendireceğiz. Sadece Türkiye'de değil bütün bölgemizde. Huzuru, refahı, kalkınmayı arttıracağız. Başka türlü bu dünyada hiç kimsenin hayatta kalma şansı yok. Dolayısıyla Türkiye bu yolu başaracaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Milletimiz de güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz ve İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine buradan hakikaten şükranlarını ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Herkes yapamaz kusura bakmayın. Siyasi bir hesap yapmadan ülkenin, milletin, geleceği adına 'Seçimlerde ne olur?' diye düşünmeden doğru olanı yapmak çok önemlidir. Bahçeli' de ezberleri bozdu tabiri caizse ve gerçekten bu Terörsüz Türkiye'de çok ön açıcı, çok olumlu bir perspektif ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla liderliğiyle Cumhur ittifakı olarak sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Meclisimize de teşekkür ediyoruz. Meclisimizde bir komisyon oluşturdu. Biliyorsunuz orada bir grup hariç bütün gruplar komisyona geldiler, katkı verdiler. Her birine teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir mesele. Sadece bir partiyle olacak bir iş değil. Herkesin katkı sunması lazım. Milletimiz de bunu takip ediyoruz. Kimin ne yaptığını, nasıl durduğunu nasıl tavır gösterdi nasıl refleksler gösterdiği milletimiz çok yakından takip ediyor. Dolayısıyla bugüne kadar bu komisyonu çok değerli bir çalışma yaptığı bir ifade etmek isterim. Partilerin farklı fikirleri farklı görüşleri olabilir. Ama bu meselede bir ortak zemin oluşturmaları çok kıymetli. İnşallah böyle de devam eder. Bunu da temenni ediyoruz. Şu anda partiler raporlarını verdiler. Komisyonlar ortak bir rapor çalışıyor. Onu da inşallah tamamlarlar ben kısa sürede. Buradaki hedefimizde belli. Bu komisyonun hedefi belli. Silahların bırakılması, kurucusu tarafından tasfiye edilme çağrısı yapılmış. Kendisi de, 'Ben kendimi tasfiye ediyorum' demiş bir örgütün tasfiye olması ve ondan sonra da oluşan yeni atmosferde demokrasimizin kalkınmamızın çok daha ileri seviyelere taşınması. Bu perspektifle hareket ediyoruz. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Bu ülkenin medeniyet birikiminde de bu var, devlet asrında birikiminde de bu var. Bunu inşallah hep birlikte başaracağız diyorum" dedi.