Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Güngören mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların haftalardır ortaya saçılan para sayma görüntülerini konuşmasına rağmen CHP tarafından maşeri vicdanı tatmin edecek bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Cep telefonuyla banka uygulamasına girip 30 saniyede yapabilecekleri basit bir işlem için neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Güngören'deki Güneştepe Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'un, depreme hazırlığının geciktirilmesi sebebiyle şu andaki yönetime kırgın, trafiğin durma noktasına gelmesiyle de küskün olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Gün geçmiyor ki otobüsler yanmasın, hep bunları yaşadık. İstanbul, vizyonu, ufku beslenemediği için solgun. İstanbul, son 5 yılda kaderine terk edildiği için mahzun. İstanbul, içinde yaşayanların başka yere gitmeye adeta can attığı bir yere dönüşüyor. Biz, İstanbul'u içine düştüğü bu çöküşten kurtarıp yeniden dinamizmine kavuşturmaya talibiz." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak yaptıkları yatırımları ikmal edecek adımların, Büyükşehir'in beceriksiz ve ufuksuz yönetimi tarafından yönetilemediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü şehrin kaynaklarını sizler için harcamak yerine bavul bavul yağmalayıp, başka ihtirasların finansmanında kullanıyorlar. Bavul bavul dolarlar, bavul bavul avrolar, bütün bunlarla beraber seçime hazırlanıyor. Haftalardır vatandaş ortaya saçılan görüntüleri konuşuyor; CHP tarafında, Büyükşehir yönetiminde bir Allah'ın kulu çıkıp da tutarlı, belgeli, maşeri vicdanı tatmin edecek bir açıklama yapmıyor, yapamıyor. Cep telefonuyla banka uygulamasına girip 30 saniyede yapabilecekleri basit bir işlem için neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var. Ne diyelim? İstanbul'u bu hale düşürenler utansın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir şehrin, asıl meselelerini konuşmayı ve tartışmayı bırakıp, bu tür konularla meşgul olmaya başlamışsa vaktin yaklaştığına dikkati çekerek, "Biz bunu İstanbul'da 1989-1994 döneminde yaşadık. Beceriksizliğe, yalana, talana, yolsuzluğa batan İstanbul'u yeniden yatırım, eser, hizmet gündemine döndürmek için çok çalıştık. İnşallah yarın, İstanbul yine böyle bir değişimi sandıkta gerçekleştirecektir." diye konuştu.

Erdoğan, katılımcılara, "Bunun için Güngören'den öyle bir ses verin ki iki tarafta da duymayan kalmasın. Hazır mıyız Güngören? Yüz ölçümü küçük, yüreği kocaman Güngören. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar var mıyız? Gençler var mıyız? Güngören'le birlikte İstanbul haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Büyükşehir'de Murat Kurum diyor muyuz? Güngören'de Bünyamin Demir diyor muyuz?" sorularını yöneltti. Mitinge katılanların "Evet" cevabı üzerine Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.

"Hiç kimsenin şehirlerinin 5 yılının çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz"

Milletin iradesini sandık vasıtasıyla ortaya koyduğu her seçimin siyasi partiler için bir sınama olduğunu kaydeden Erdoğan, çok partili siyasi hayata geçildiğinden beri milletin her seçimde bu sınamayı vererek sandığa ve iradesine sahip çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeler de yaşasak, vesayetin tuzaklarıyla da uğraşsak, nice siyasi, sosyal, ekonomik krizle de yüzleşsek, yolun sonu hep milli irade meydanına çıkmıştır. Ülkemizin son 21 yıldır yaşadığı güven ve istikrar ikliminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarının sağladığı kazanımları en iyi sizler biliyorsunuz." diye konuştu.

Bu dönemin güllük gülistanlık geçmediğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Farklı görünümlerle karşımıza çıkan nice tuzak ve saldırıyla boğuştuk. Milletimizin desteği sayesinde, hamdolsun hepsinin de üstesinden geldik. Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde ülkede oluşturdukları havayı hatırlıyorsunuz değil mi? İstanbul'a, Ankara'ya karşı sorumlu olanların, işlerini güçlerini bırakıp, aylar boyunca cumhurbaşkanı yardımcılığı oynadığı günleri yaşadık. Altılı Masa'da olanlar neye çalışıyorlardı? 'Cumhurbaşkanı olacağız.' Ne oldu? Hiçbiri seçilebildi mi? Şu anda hepsi parlamentonun dışında. 17'nci seçim zaferimizi biz yaşamış olduk. Şimdi belediyelerde yine benzeri bir hava estirmenin peşindeler. Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız, saygılı olacağız. Ama hiç kimsenin de şehirlerinin 5 yılının daha çalınmasına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz mahalli idareler seçiminde verdikleri sözlerin çoğunu sonradan hatırlamaz oldular. Sayıp döktükleri rakamların da yarısı yanlış, yarısı yalan. Sosyal medyaya, televizyon reklamlarına bakarsanız, İstanbul'u yeni baştan inşa etmişler sanırsınız."

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini eleştiren Erdoğan, "Bu şehirde yaşayan herkes biliyor ki yapılan kayda değer hiçbir iş olmadığı gibi, devraldıkları düzeni işletmeyi bile becerememişlerdir. Şayet seçim yabancı ajansların göz boyayan kampanyalarıyla kazanılsaydı, geçmişten beri bu ülkede iktidardan hiç düşmeyecekler vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin, ortaya konulan eser ve hizmetlerle milletin gönlündeki yerin ne kadar inşa edildiğiyle ilgili olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde de İstanbul'un karşısına iki kulvarda çıktık. Bir, 1994'ten beri Büyükşehir Belediyesinde, 2003'ten beri Hükümette gerçekleştirdiğimiz hizmetlerdir. İki, önümüzdeki dönemde İstanbul'a depremden ulaşıma, sosyal belediyecilikten çevreye kazandıracağımız projelerdir." dedi.

"Tam yol ileri.' diyor. Bu direksiyonu da kaybetti galiba"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre kazandırdıkları hizmetleri anlatan "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik" başlıklı videoyu da katılımcılarla birlikte izledi.

Geçmişte vatandaşların çöpten ve susuzluktan şikayetlerini dile getirdikleri görüntülerin gösterildiği sırada Erdoğan, "İşte CHP zihniyeti bu; çöp, çukur, çamur." dedi.

Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminde, İstanbul'daki susuzluğa çözüm bulmak için kente su getirdiklerine yönelik görüntünün izlenildiği esnada, "Bu su nereden geldi biliyor musunuz? Istranca Dağları'ndan. 104 kilometre." diye konuştu.

Videoda doğal gazın yaygınlaştırıldığı bilgisi verildiğinde Erdoğan, "Belediye başkanlığımda 50 bin evde doğal gaz vardı. Görevden ayrıldığımda 1 milyon 250 bine doğal gazı çıkardık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente ulaşım ağıyla ilgili yapılan yatırımların izlenildiği sırada, "Marmaray'ı yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Birinci havalimanını yaptık mı?" diyerek, "Yaparsa AK Parti yapar." sözünü katılımcılarla tekrarladı.

Videoda, son yıllarda trafik ve toplu ulaşımla ilgili yaşanan sorunlardan bahsedilirken bir üst geçitte asılı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tam Yol İleri" yazılı afişine işaret eden Erdoğan, "'Tam yol ileri.' diyor. Bu direksiyonu da kaybetti galiba. Tam yol geri." eleştirisinde bulundu.

"Sana, bir daha dönmemek üzere benim milletim tatil iznini verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video bittikten sonra "Yeniden İstanbul" sözlerini katılımcılarla tekrarlayarak, şöyle devam etti:

"Bizim yaptıklarımızda, yapacaklarımızda yalan yok, hilaf yok, göz boyama yok, kandırmaca yok. Hepsi de ya zaten ortada olan ya da programı, projesi, planı hazırlanmış olan... Bize göre en tehlikeli insan, gözünüzün içine bakarak yalan söyleyebilen, bunu da büyük bir iştiyakla yapandır. İşte bunlar, İstanbul'u sel alıyor, İstanbul'un belediye başkanı İsviçre'de, tatilde. 'Benim de tatil yapma hakkım yok mu?' diyor. Var. Sana, bir daha dönmemek üzere benim milletim tatil iznini verecek."

Alandakilere, "Buna hazır mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet." yanıtını aldı.

Mitingden notlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ve Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum da mitingde konuşma yaptı.

Konuşmasının ardından Erdoğan, beraberindekilerle sahnede vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, miting alanındaki bir binaya asılan, "Ne sen bizi bırakabilirsin ne de biz seni, seninle ölümüne sözleşmedik mi?" pankartını okuyarak, "Eyvallah. Allah yar, yardımcımız olsun. Ben sizleri Allah için seviyorum. Sizin de bu şekilde sevdiğinize inanıyorum. Yarın akşam Güngören'den inşallah müjdeleri bekliyoruz. Durmak yok." dedi.

Erdoğan, miting alanındaki vatandaşlarla, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, buradaki gibi kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

Platforma çıkan çocuklarla fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara harçlık dağıttı.

(Bitti)