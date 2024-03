Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Van mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. 'CHP' dediğiniz CHP değildir, bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir." dedi.

Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingdeki konuşmasında, bu coğrafyanın büyük zorluklarla vatan yapıldığını ve böyle kalması için de büyük fedakarlıklarda bulunulduğunu söyledi.

Son asrın her döneminde "demokrasi gelişmesin, kalkınma gerçekleşmesin, kendi ayakları üzerinde durulmasın" denilerek başa musallat edilen musibetlerin önlerine çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, "Musibet, kimi zaman darbeler kimi zaman cuntalar kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler kimi zaman sosyal gerilimler kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de aynı tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksikliklerini tamamlayan, 2023 hedefleriyle egemenliğini güçlendiren, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var.

Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşılığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız, altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır. Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve maalesef çok da örselendik. Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar."

"Artık maskelerin inme vakti gelmiştir"

Bu çabalarda içerde de maşalar bulmakta zorlanılmadığını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. 'CHP' dediğiniz CHP değildir, bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir.

Öte yandan DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda bir siyasi faaliyetini, ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini, gayretini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bu yapının tek misyonu, Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum."

"Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, huzuru, selameti, refahı için çalışan, çabalayan, ter döken, mücadele veren sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefindedir." dedi.

"Giderem Van'a doğru, yolum İran'a doğru/ Kes başım kanım aksın, kadir bilene doğru" dizelerinin yer aldığı türküyü anımsatan Erdoğan, "Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun, helal olsun. Ama kadir kıymet bilmeyip de sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz." şeklinde konuştu.

Van'ı bu mücadelede yanlarında görmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, alandaki vatandaşlara şöyle seslendi:

"Buradan öyle bir ses verin ki Van Gölü'nün etrafında duymayan kalmasın. Van, medeniyetler kavşağı, gönlü güzel, sözü güzel, kendisi güzel Van, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar, ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Van'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah Ramazan-ı Şerif'in bayramı gelmeden, 31 Mart'ı 'milli irade bayramı' haline getireceğiz."

Alandaki vatandaşlardan "evet" yanıtını alan Erdoğan, seçime kadar hep birlikte gece gündüz çok çalışacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete verdikleri her sözün, ortaya koydukları her vizyon ve programın gerisinde ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin bulunduğuna dikkati çekerek, her bir şehrin, vizyonun bu eser ve hizmetlerden payına düşeni aldığını anlattı.

(Sürecek)