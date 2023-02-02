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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın daveti üzerine Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kosova Cumhuriyeti Kosova Güncel Haberler

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