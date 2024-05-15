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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailemiz geleceğimiz, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beşeri ve sosyal hayatın temel direği olan ailelerin Uluslararası Aile Günü'nü kutlayarak, ailenin korunması ve güçlendirilmesi genelgesinin aile müessesesini koruyacak çalışmalara zemin teşkil edeceğine inandığını belirtti. Ayrıca, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın da millet ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşeri ve sosyal hayatın temel direği olan tüm ailelerin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" genelgesinin, aile müessesesini her türlü tehditlerden koruyacak, aile yapısını ve değerlerini kuvvetlendirecek çalışmalara zemin teşkil edeceğine inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın da ailelerimiz başta olmak üzere milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Güncel Haberler

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