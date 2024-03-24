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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulaştırmada bölünmüş yol mesafesini artırdık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ulaştırmada, İstanbul'da 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 794 kilometreye çıkardık."

Kaynak: AA / Güncel

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