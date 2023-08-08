Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, son yıllarda uluslararası ilişkilere damgasını vuran oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, " Türkiye, son yıllarda uluslararası ilişkilere damgasını vuran birçok kritik başlıkta dahli aranan, katkısı beklenen, takınacağı tavır yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsünde katılımcılarla beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Büyükelçiler Konferansı'mızın ilkini 2008 senesinde gerçekleştirmiştik. Aradan geçen süre zarfında konferansımız, Hariciye Teşkilatımızın hem kendi içinde hem de diğer kurumlarımızla istişarelerinde katma değeri yüksek bir platforma dönüştü. 15'inci yılını geride bırakan büyükelçiler konferansının büyük bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Elbette her çalışma gibi konferansın da verimliliğini arttırma noktasında iyileştirilmesi gereken yönleri olabilir. Gerek mahiyet gerekse görüşülecek konular bakımından daha rafine daha odaklı bir programın hazırlanması memnuniyet vericidir. Dışişleri Bakanımız ve ekibini artık geleneksel hale gelen konferansımızı başarıyla organize ettikleri için tebrik ediyorum. Büyükelçiler konferansının Dışişleri teşkilatımızla birlikte devletimizin tüm birimleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsünün istisnai bir dönemde yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlayıp yeni asrına yelken açacağız. 2023 aynı zamanda Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500'üncü sene-i devriyesini teşkil ediyor. İki yıl dönümünü özellikle anlama noktasında uygun şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Bu amaçla bir taraftan geçmişin kapsamlı muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek asrımızın yol haritasını belirliyoruz. Tarihimizden ilham, güç ve ibret alarak yarınlarımıza istikamet çizmeye çalışıyoruz. Cumhuriyetimizi nice imkansızlıklara rağmen zafere ulaştırdığımız İstiklal Harbimiz neticesinde kurmuştuk. Bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin evlatlarının kanı üzerinde yükselen bir umudun adıydı. Karşılaştığımız onca saldırıya, ihanete, antidemokratik müdahaleye ve zorluğa rağmen son bir asırda bu umudu sürekli büyütmeyi başardık. Özellikle son 21 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla ülkemizi ayağına vurulan prangalardan kurtardık. Ekonomiden güvenliğe, savunma sanayinden eğitim, sağlık ve enerjiye varıncaya kadar her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Dışişlerinde 260 temsilciliğimizle dünyanın en geniş beş diplomasi ağından biri haline geldik. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurumlarımızla devletimizin etki gücünü daha da artırdık. Dış politikamızın ufkunu tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişlettik. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş bölgelere ağırlık vermek suretiyle ilişkilerimizi güçlendirdik. Ülkemizin prestij projesi olan Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türk Evi'ni 2 yıl önce hizmete açtık. Burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak sayısız hamleyi, başarıyı, zaferi ve atılımı diplomasi tarihimize kazandırdık. 21 yıllık başarımızı önemsiyor ama elbette yeterli bulmuyoruz. İlk günden beri hep kendisiyle yarışan bir hükumet olarak yeni dönemde yepyeni bir heyecanla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.