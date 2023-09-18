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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanları doğabileceğini ifade etti, Musk'ı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanları doğabileceğini ifade etti, Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanları doğabileceğini ifade etti, Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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