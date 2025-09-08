Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Türkiye'de Hiç Kimse Hukukun Kapsama Alanı Dışında Değildir

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir. 'Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum.' demek, hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Böyle bir sorumsuzluğa göz yumulması elbette düşünülemez. Hele hele sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz. Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Seçim döneminde bizi insafsızca eleştiren "Afetzedelere bedava ev." sözü verip sonra ortalıktan kaybolan, İzmir'de TOKİ'yi bile geçecek iddiasıyla yola çıkıp binlerce İzmirli'yi dolandıran çapsızlara bir daha bize laf söylemeden önce Malatya ve diğer illerimizdeki deprem konutlarını ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Öyle meydanlarda atıp tutmak kolaydır. Zor olan, sözünün eri olabilmektir. Biz millete olan vaadine ve kavline sadık bir kadroyuz. 23 yıl boyunca arkasında duramayacağımız sözleri vermedik. Söz verince de onu yerine getirmek için bütün yolları denedik.

Son iki seçimde halkı vaat yağmuruna tutanlar ise seçim bittikten sonra bir daha hiç oralı olmadılar. Suyu ucuzlatacaklardı, zam üstüne zam yaptılar. Ulaşımı kolaylaştıracaklardı, trafiği içinden çıkılmaz hale getirdiler. Emekliye destek olacaklardı, sözlerinin üzerine sünger çektiler. Şehirlerine hizmetnameleriyle ortaya hiçbir eser, proje, icraat koymadılar. Talandan, soygundan, rüşvetten, milleti haraca bağlamaktan başka hiçbir iş yapmadılar. Eski Türkiye'den farklı olarak şimdi bunun hesabını yargıya veriyorlar. Bağırsalar da, çağırsalar da, yabancı medya kanallarına süklüm püklüm sızlansalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklar.

Hep söylediğim gibi, Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir. Yanlış bulduğunuz kararlarla ilgili başvuru yolları ardına kadar açıktır. Gidersiniz, kanunda işaret edilen mahkemelere kararın gözden geçirilmesi için müracaat edersiniz. Ama 'Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum.' demek, hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Böyle bir sorumsuzluğa göz yumulması elbette düşünülemez. Hele hele sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz. Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz.

"Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız"

Aziz milletim, değerli arkadaşlar, 2023 yılında ilan ettiğimiz Orta Vadeli Program'daki hedeflerimize büyük oranda ulaştık. Bugün de ülkemizin gelecek 3 yılına yön verecek Orta Vadeli Program'ı milletimizle paylaştık. Programın hazırlık çalışmaları geniş ve katılımcı bir anlayışla yürütüldü. İş dünyası ve reel sektör temsilcilerinin görüşleri dikkate alındı. Böylece ortaya, ortak aklın ürünü güçlü ve iddialı bir yol haritası çıktı. Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim: Bu program sadece rakamlardan, tablolardan ibaret değildir. Ekonomide güveni pekiştiren, öngörülebilirliği artıran, en önemlisi de halkımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçlayan bir vizyondur. Program sayesinde önümüzdeki 3 yıl boyunca büyümekle kalmayacak, aynı zamanda küresel ekonominin ve ticaret ortaklarımızın ortalama büyüme performansını da geride bırakacağız.

Hatırlayın, 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girmiştik. Şimdi hedefimizi biraz daha büyüttük. 2028 sonunda inşallah 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız. Kişi başına gelirimiz ilk kez 21 bin doları yakalayacak. Türkiye'yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Program döneminde 2,5 yeni istihdam imkanı sağlayacağız. İşsizlik oranımızı yüzde 8'in altına indirmeyi ümit ediyoruz. Cari açığımızdaki kalıcı iyileşme sürecek. Mal ihracatımız ise ilk kez 300 milyar doları aşacak. Hizmet ihracatımızın en önemli kalemi olan turizm gelirlerimizi de 75 milyar dolara çıkarmayı arzu ediyoruz. Orta Vadeli Program'ın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasına öncülük eden yardımcım Cevdet Yılmaz'ın şahsında bütün bakanlarımıza ve bürokratlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Devletimizin tüm kurumlarından programı sahiplenmelerini ve titizlikle uygulanması noktasında gereken özeni göstermelerini bekliyorum.

"18 yaş altı suça karışan çocuklarla ilgili tartışmaları çok yakından takip ediyoruz"

Aziz milletim, değerli basın mensupları, son dönemde 18 yaş altı suça karışan çocuklarla ilgili kamuoyumuzda yürüyen tartışmaları çok yakından takip ediyoruz. Bugünkü menfur saldırı dahil, hepimizin yüreğini yakan cinayet ve suçların faillerinin bu yaş grubundan olması halkımızda haklı bir infiale yol açıyor. Organize suç şebekeleri, eli kanlı terör örgütleri ve sokak çeteleri, bu yaş grubundaki çocukları özellikle hedef alıyor. Dijital platformların, popüler kültürün gayrimeşru hayat tarzını özendiren dizi, film, müzik türlerinin, şiddet içeren oyunların yaygınlaşmasının bu sorunun büyümesindeki rolünü kimse inkar edemez. Bu meselenin sosyolojik, psikolojik, pedagojik ve ailevi boyutları dahil çok yönlü bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Millet olarak sadece huzurumuzu ve güvenliğimizi değil, geleceğimizi de ilgilendiren bu sorunu el ele vererek hep beraber çözmek zorundayız.

Biz hükümet olarak, sıkıntı daha fazla kronikleşmeden, mevzuatın gözden geçirilmesini de kapsayacak şekilde konunun üzerine gideceğiz. Bunu da inşallah tarihimizin, kültürümüzün ve evrensel hukuk normlarının rehberliğinde yapacağız. Nitekim bugün ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocukları için çok anlamlı ve kıymetli bir adım attık. İmzaladığımız 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Beş farklı dilde hazırlanan sözleşmeyi anne babalar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımın dikkatle okumasını istirham ediyorum.

"Yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz"

Bu düşüncelerle, sizlere veda etmeden önce gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum. Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla, çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz. Ayrıca 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

"Üniversiteli gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yeni adımlar atıyoruz"

Üniversiteli gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yeni adımlar atıyoruz. Yurt kalitesi, erişilebilirliği, maliyeti ve sunulan imkanlar itibarıyla dünyada bu alanda ilk sıralarda yer alan bir ülkeyiz. 2002 yılında 182 bin olan Kredi Yurtlar Kurumu yatak kapasitesi, bu yaz döneminde yapımı tamamlanan yeni yurtlarımızla birlikte yeni bir rekor kırarak 1 milyonu aştı. Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize yurtlarımızda inşallah güvenle ev sahipliği yapacağız. Bunun da gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim ve akademik yılın tüm öğrencilerimiz, hocalarımız ve ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."