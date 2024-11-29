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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da konuştu: (1)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum, dünyanın düşünce iklimine çeşitlilik getiren bir platformdur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum, dünyanın düşünce iklimine çeşitlilik getiren bir platformdur. TRT World Forum'u yalnızca bir tartışma zemini değil, aynı zamanda dünyanın sorunlarına çözüm arayışlarının somutlaştığı bir irade platformu olarak değerlendiriyoruz." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'ün açılışında konuşan Erdoğan, katılımcıları selamlayarak, ülkeden ve dünyanın farklı yerlerinden foruma teşrif eden misafirlerin, medeniyetlerin, kültürlerin ve insanların buluşma noktası İstanbul'a gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, kendi alanında artık bir marka haline gelen TRT World Forum'un bu yıl sekizincisinin düzenlendiğini, dünyanın geleceğine kayıtsız kalmayan katılımcılarla forum vesilesiyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kamu yayıncısı TRT'nin, sorumlu, toplumun tamamına hitap eden, insan ve değer odaklı yayınlarıyla Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "TRT World Forum ise dünyanın düşünce iklimine çeşitlilik getiren bir platformdur. TRT World Forum'u yalnızca bir tartışma zemini değil, aynı zamanda dünyanın sorunlarına çözüm arayışlarının somutlaştığı bir irade platformu olarak değerlendiriyoruz. Fikri bir zeminde kritik meselelerin ele alındığı bu platformun her yıl genişleyerek daha çok insana ulaştığını görüyor, bunu da fevkalade önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seneki foruma Türkiye ile birlikte 30'u aşkın ülkeden akademisyenin, siyasetçinin, sivil toplum mensubu, gazeteci, iş insanı ve kanaat önderinin iştirak ettiğini öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnsanların arasındaki bariyerleri kaldıran bu tip etkinlikler tüm insanlığın geleceğini etkileyen küresel meselelerin çözümünde kritik önemdedir. Karşılıklı saygıya dayalı ortak bir zeminde ne kadar çok konuşur, ne kadar çok tartışırsak çözümlere de o kadar yaklaşabiliriz. Bu yılki temamız olan 'Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek', dünyanın karşı karşıya olduğu derin sorunları ve dünyanın dönüşümünü tartışmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu tema aynı zamanda mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu ve insanlığın daha adil bir düzene ihtiyaç duyduğunu da bizlere hatırlatıyor. Forum kapsamında dünyamızı tehdit eden meseleler, alanında yetkin isimlerce masaya yatırılacak, bu meselelerin çözümü için atılması gereken adımlar değerlendirilecek."

Teknoloji, jeopolitik, savaş, güvenlik, iklim değişikliği, enerji, ekonomi, medya, yayıncılık, uluslararası hukuk, politika ve diplomasi gibi alanlarda düzenlenecek toplantıların, şimdiden hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Her zaman söylüyoruz. Hakikatin kıvılcımı, fikirlerin çarpışmasından ortaya çıkar. Katılımcılarımızın da görüşleriyle forumun, çağımızın sancılı meselelerine yeni, yenilikçi ve etkili çözüm yolları sunmasını temenni ediyorum. 'TRT hem bellektir hem de gelecek' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren TRT yönetimini ve bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi de yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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