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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları kan gölüne çevirerek, bu ülkede siyaset yapılmayacağını anlamalıyız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokaklarda şiddet olaylarına ve kan dökülmesine son verilmesi gerektiğini belirterek, siyasetin barışçıl yollarla yapılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, herkesin bu gerçeği anlaması ve ülkede huzurun sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokakları kan gölüne çevirerek, bu ülkede siyaset yapılmayacağını artık herkesin anlamasını ümit ediyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

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