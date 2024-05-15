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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı'na yapılan saldırıyı kınadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini kınayarak, saldırıda yaralanan Fico'ya acil şifalar diledi. Erdoğan, Slovakya halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükümetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Robert Fico Slovakya Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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