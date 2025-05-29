Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, gençlerin bilimde, kültürde, sanatta, ilimde ve daha nice alanlarda başarılarıyla milletin kıvanç kaynağı olacaklarını söyledi.

TEKNOFEST gençliğine inandığını, varlıklarıyla, ufuklarıyla, çalışmalarıyla ülkeye değer katan her bir gence şahsı ve milleti adına tek tek teşekkür etiğini söyleyen Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi ile toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan 4 yeni millet bahçeyi hizmete açtıklarını dile getirdi.

Erdoğan, "İstanbullu vatandaşlarımızın rahatça nefes alacağı çok geniş bir yeşil alanı şehrimize kazandırıyoruz. 'Laf ola beri gele yok. İnşallah millete hizmet ola." Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında 35 milyon metrekare yeşil alana sahip 292 millet bahçemizi tamamladık. Sadece İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor. Millet bahçelerimizi afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık. 6,2 büyüklüğündeki son İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Millet bahçelerimiz yemyeşil çimenleriyle, yürüyüş yollarıyla, açık hava tiyatrolarıyla, millet kıraathaneleri ve kültür sanat tesisleriyle şehrimizin çehresini değiştirecek." diye konuştu.

Bunların dışında da çok sayıda başarılı projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü kaydetti.

Erdoğan, Depozito Yönetim Sistemi'ni de devreye aldıklarını, pilot uygulamasını Sakarya da başlattıklarını, 2026 yılının başında 81 ilde uygulamaya alacaklarını belirtti.

Böylelikle geri dönüşümü teşvik ederek hem çevreye hem de ekonomiye aynı anda büyük katkılar yapacaklarını söyleyen Erdoğan, vatandaşlardan da bu çalışmalara güçlü destek vermelerini beklediklerini aktardı.

"Umarız muhalefet de sahte ve sanal güzellik peşinde koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabiatın kendilerine Allah'ın emaneti olduğunu, bu emaneti gözleri gibi koruyup güzelleştirerek gelecek nesillere teslim etmekle mükellef olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önce vicdanlarımıza karşı, ardından da geleceğe, gelecek kuşaklara karşı bu noktada hepimiz büyük sorumluluk taşıyoruz. Doğadaki her canlıyı işte bu hikmet bakışla kucaklıyoruz. Yeşili, çevreyi, tabiatı yine bunun için seviyoruz. Ancak çevreyi korumak için attığımız her adımı eleştirenlere baktığımızda çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim? Umarız onlar da sahte ve sanal güzellik peşinde koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğaz'ın mavisini, Beykoz'un yeşilini, İstanbul'un erguvanını yani bu şehrin hakiki güzelliklerini sevmeyi onlarda öğrenirler. Ne olursa olsun biz 'Benim kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz' diyen Fatih'in izinden, cihana yön veren Yavuz'un izinden gitmeyi sürdüreceğiz. 86 milyon vatandaşımızın tamamı için çalışmaya, üretmeye eser ve hizmet siyasetimizle gönüllere girmeye devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Davut Gül de konuşma yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Beykoz semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Millet bahçelerinin açılışı için kurdele kesiminde Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve diğer yetkililer de eşlik etti.

(Bitti)