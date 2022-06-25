Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek...
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini iletti.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel