Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde tüm hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini iletti. AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel Recep Tayyip Erdoğan İsveç Güncel Haberler

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